01 октомври 2025, 13:50 часа 343 прочитания 0 коментара
Близо 40% от отличниците у нас избират да учат в Софийския университет

Близо 40% от учениците, носители на национални дипломи – пълните отличници с успех 6:00 в дипломата си за средно образование и на двете задължителни матури, избират да продължат образованието си в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на новата академична година в най-старото висше училище в България.

Тази година в Софийския университет се обучават 19 514 студенти и 1188 докторанти в общо 29 професионални направления. В 22 от тях Алма матер заема водеща позиция в страната според Рейтинговата система на висшите училища в България.

"Да учат, за да бъдат, а не за да имат"

Той събрал тази информация, след като при връчване на националните дипломи, питал всеки един абитуриент къде ще продължи. "За мен е голяма радост да чувам, че все повече ще останат в България, а много от тях избират Софийския университет", каза министърът.

По думите му СУ е припознат като университет, който е конкурентен на висшите училища в света. "Днес светът е голям, за младите хора възможности дебнат отвсякъде и те много често се чувстват задължени да отидат някъде другаде, но са оценили репутацията, значението и възможностите, които им дава Софийският университет", каза министърът. Той връчи и студентските книжки на част от първокурсниците, носители на национални дипломи.

Министърът изтъкна, че Алма матер е висшето училище, на което държавата и обществото разчитат най-много, за да се справят с най-големите си предизвикателства. "Разчитаме на Вас да утвърждаваме хуманитарните науки, да запазим националното самосъзнание, да подготвяте най-добрите специалисти, да възпроизведете школите, които Софийският университет винаги е имал. На Вас разчитаме България да свети на картата на развитието на изкуствения интелект и на картата на световното висше образование", каза Вълчев.

Той призова първокурсниците да се вслушат в посланието на ректора проф. Георги Вълчев – "да учат, за да бъдат, а не за да имат". "Учете да бъдете знаещи и можещи хора, а не за да имате дипломи и оценки. Те са важни, но много по-важно е това, което остава след тях", каза министърът. Той изтъкна, че днешните студенти ще живеят в следващите десетилетия в ерата на изкуствения интелект, на ефективно взаимодействие между хора и алгоритми и на променящи се професии. "В тези десетилетия е важно да имате повече и по-широки знания и умения. Да имате добрата хуманитарна основа. Да учите през целия си живот, защото вероятно едно образование няма да бъде достатъчно за успех в променящия се свят и ще е необходима постоянна квалификация", обърна се министър Вълчев към студентите.

Той пожела на всички преподаватели да имат сили да се справят най-важната мисия – да мотивират студентите да учат с вдъхновение и да станат знаещи и можещи хора. "На Вас разчитаме да подготвите младите хора, които ще променят България към по-добро", каза министърът.

Виолета Иванова
