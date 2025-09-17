Кабинетът отпусна милиони за погасяване на студентски кредити

Правителството отпусна 1 650 000 лева от централния бюджет на Министерството на образованието и науката за предоставяне на държавна финансова подкрепа при кредитирането на студенти и докторанти.

Допълнителните средства са необходими заради растящия размер на кредитите, които се изискват предсрочно поради непогасяване от получателите или поради настъпване на определени обстоятелства - смърт на кредитополучателя, трайна неработоспособност, раждане/осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период.

Право на студентски заем имат учещите в редовна форма на обучение както в държавните, така и в частните висши училища - общо 138 170 студенти и 2 489 докторанти.

