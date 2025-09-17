Войната в Украйна:

Кабинетът отпусна милиони за погасяване на студентски кредити

17 септември 2025, 15:22 часа 299 прочитания 0 коментара
Кабинетът отпусна милиони за погасяване на студентски кредити

Правителството отпусна 1 650 000 лева от централния бюджет на Министерството на образованието и науката за предоставяне на държавна финансова подкрепа при кредитирането на студенти и докторанти.

Допълнителните средства са необходими заради растящия размер на кредитите, които се изискват предсрочно поради непогасяване от получателите или поради настъпване на определени обстоятелства - смърт на кредитополучателя, трайна неработоспособност, раждане/осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период.

Още: Решено: Платеното обучение в университетите поевтинява

Снимка: iStock

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Право на студентски заем имат учещите в редовна форма на обучение както в държавните, така и в частните висши училища - общо 138 170 студенти и 2 489 докторанти.

Още: До 40 млн. лв. ще е държавната гаранция за кредитиране на студенти и докторанти

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Студентски кредити студенти кабинетът Желязков
Още от Образование
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес