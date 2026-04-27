Чуждите езици отварят вратите към света, а образованието трябва да подготви децата за него

Как се променя ролята на учителя в свят на бързо развиващи се технологии? В продължение на две десетилетия Cambridge Day събира учители по английски език от цялата страна и региона, за да обменят опит, идеи и работещи практики. Юбилейното издание в София събра над 500 преподаватели, експерти и партньори и постави във фокус едни от най-важните въпроси днес. Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“, споделя за надграждането на Cambridge Day, ролята на учителите и посоката на развитие на образованието.

- Cambridge Day отбелязва 20 години в България. Как се промени събитието и какво стои зад този път?

Когато погледнем назад, тези 20 години изглеждат като един миг, но зад тях стои последователен процес, в който се изгради култура на споделяне и професионално развитие.

Cambridge Day започна като инициатива в подкрепа на учителите по английски език, а днес е водеща платформа в Югоизточна Европа, която събира стотици преподаватели и задава посоки за развитие на образованието. Най-ценният резултат от този път е общността – хора, които се връщат всяка година, обменят идеи и се вдъхновяват взаимно.

Фактът, че и тази година събитието събра над 500 участници, показва ясно, че нуждата от този разговор е по-голяма от всякога.

- В центъра тази година беше темата за ролята на учителя във време на изкуствен интелект. Как виждате тази промяна?

Когато едно дете може да получи информация за секунди, логично възниква и въпросът какво остава за учителя. Истината е, че ролята му става още по-значима. Учителят вече не е основният източник на информация, а човекът, който помага на учениците да я разбират, да я поставят в контекст и да правят смислени изводи. А това се изгражда чрез насочване, доверие и личен пример.

Има и нещо, което технологиите не могат да възпроизведат - човешката връзка. Емпатията, усещането за принадлежност, подкрепата в труден момент. Именно те създават средата, в която ученето има смисъл.

- Какви бяха основните акценти в програмата тази година?

Фокусът беше върху конкретните предизвикателства, с които учителите се сблъскват всеки ден - ролята на изкуствения интелект, подготовката за изпити и работата с ученици с различни нива.

Д-р Евелина Димитрова-Галаци постави акцент върху използването на AI като инструмент, който може да подпомага обучението, когато се използва осъзнато. Чарлз Стюарт насочи вниманието към практическите стратегии за работа в разнородни класове с различни способности и нужди - тема, която става все по-актуална.

Имахме възможност да чуем и министъра на образованието проф. Сергей Игнатов, който подчерта значението на подобни инициативи и ролята им за отварянето на българското образование към света. Неговото послание, че чрез такива партньорства България става част от глобалната образователна екосистема, е изключително важно и напълно съвпада с това, към което се стремим.

- Как издателство „Клет България“ подкрепя учителите в ежедневната им работа и как виждате мястото на чуждоезиковото обучение в тази среда?

Подкрепата към учителя не започва и не свършва с учебника. Истинската работа е в класната стая - там, където всеки ден има различни ситуации, различни деца и различни нужди.

Затова изграждаме цялостна среда - обучения, дигитални ресурси, практически насоки, но и нещо по-важно - усещане за сигурност, че учителят не е сам. Че има към кого да се обърне, че има инструменти, които работят.

Езикът е ключова част от този процес. Той дава достъп до света, до знания и до възможности. Когато едно дете владее чужд език, то започва да мисли по-свободно, изразява се по-ясно и постепенно намира своето място в един много по-широк свят.

- Един от акцентите на Cambridge day е срещата с учениците и тяхното награждаване. Какво ви носи този момент?

Най-силните моменти в програмата винаги са двете награждавания – на учениците от състезанието по английски език Kangaroo Global Linguistics (KGL) и на участниците в художествено-музикалното състезание, организирани от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Именно там се усеща истинската емоция – вълнението, гордостта и усилието зад всяко постижение.

KGL е най-голямото междуучилищно състезание по английски в света и всяка година събира хиляди участници. Най-добрите достигат до националния, а след това и до международния етап, като през годините България има петима глобални победители – постижение, което ясно показва нивото и постоянството зад тези резултати.

Художествено-музикалното състезание разкрива друга страна на децата – талант, увереност и желание да се изразяват. А зад всичко това стоят учителите, чиято отдаденост прави тези успехи възможни.

- След 20 години Cambridge Day, какво е най-важното, което искате да остави това събитие?

Най-важното е посоката. В свят, който се променя толкова бързо, образованието не може да си позволи да изостава, то трябва да дава ориентир.

Ако един учител си тръгне от този ден с идея, която приложи още в следващия си час, това вече е реална промяна. Ако едно дете бъде вдъхновено да мисли по-смело и да търси повече, това вече е резултат.

След 20 години Cambridge Day е място, където идеите започват да се превръщат в реална работа в класната стая.