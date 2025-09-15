Войната в Украйна:

Експерт: От 2300 училища, 226 са на двусменен режим

15 септември 2025, 21:52 часа 414 прочитания 0 коментара
Експерт: От 2300 училища, 226 са на двусменен режим

„Винаги има някакви проблеми, но не може да започне учебната година, без училището да има директор. Учебната година във всяко едно учебно заведение не може да започне, без да е обезпечен учебният процес. Така че каквито и проблеми и затруднения да има, учебната година започна навсякъде с осигурени учители и с директори“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV заместник-министърът на образованието Емилия Лазарова. От думите ѝ стана ясно, че на места са назначени временно изпълняващи директори.

Още: 42 училища в София минават към едносменен режим

„Определено тази година първокласниците са по-малко и наистина това може да се свързва с демографската криза“, отбеляза тя. Лазарова обясни, че почти няма как в училищата, които са на двусменен режим на обучение, учениците да преминат в една смяна и да започват по-късно. „Това, за което апелира министър Вълчев и изпратихме писмо до директорите на училищата, е във всички училища на едносменен режим, съответно да започват по-късно учениците“, обясни заместник-министърът на образованието.

Още: Министърът на образованието говори за включване и приобщаване в училище на 15 септември

„Много е сложно. Трябва да се разговаря с учителите, но най-вече с родителите. Зависи от родителите – особено в големите градове, в какво време започва работният им ден, те транспортират основно децата си. Зависи дали техните деца – особено ако са две, учат на едно място, или трябва да ги закарат до различни места“, коментира Емилия Лазарова.

По думите ѝ масово родителите не предпочитат по-ранния час за започване на учебния процес и за всички е по-добре децата да започват по-късно. „От 2300 училища, 226 са на двусменен режим. В тях, където е възможно, може да има гъвкаво начало на учебния ден за различни класове. Те биха могли да започват по различно време. Но и това е препоръчително, защото е много трудно осъществяването“, посочи тя.

Още: Желязков представи позитивна статистика за първия учебен ден

Емилия Лазарова обясни, че пълната забрана на мобилните телефони в училище по-скоро зависи от училищната политика и от разговорите с родителите. Относно промените в националното външно оценяване в седми клас тя се съгласи, че всички се чувстват като опитни зайчета.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Родителите по-скоро са изключително притеснени, защото всеки родител гледа да осигури най-доброто образование за децата си.  Резултатите в седми клас от националното външно оценяване се използват и като вход в следващото учебно заведение, което ги притеснява. Не би трябвало да бъдат притеснени, вече сме публикували примерни модели на националното външно оценяване по всички предмети, включително и по математика“, обясни заместник-министърът.

Още: Провериха близо 1000 училищни автобуса: Открити ли са нарушения?

„Изпитът е по математика – нищо, че има шест задачи по природни науки. Покриват се основни компетентности от учебните програми на тези природни науки и задачите се решават с математически знания и умения“, допълни тя.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Училища учебна година мобилни телефони експерти образование
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес