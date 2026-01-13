Спорт:

Големи промени очакват училищата в цялата страна

13 януари 2026, 13:48 часа 354 прочитания 0 коментара
В ход е изграждането на над 100 нови физкултурни салона по програмата на МОН за „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища“. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който направи първа копка на нов салон в 8. СУ „Арсени Костенцев“ в Благоевград.

Фокус върху здравето

Съоръжението е на стойност малко над 1 млн. евро, осигурени по програмата на МОН. Предвижда се отделно в училището да бъде изградена и модерна открита спортна база и зона за отдих. По този начин ще се оформи учебно-спортен комплекс, включващ детска градина, училище, съвременна открита и закрита спортна база.

Министър Вълчев посочи, че основен проблем на съвременната образователна инфраструктура е липсата на физкултурни салони във всички български училища и това е последователен приоритет. Затова беше приета и програмата на МОН през 2023 г. за изграждане на такива закрити спортни съоръжения и тя вече се реализира. Към момента вече са завършени 45 салона и се ползват от училищата.

По-рано министърът откри и нова STEM среда в 8. СУ „Арсени Костенцев“. Тя включва STEM център и шест високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи, изградени по Националния план за възстановяване и устойчивост за 185 905 евро. STEM центърът ще функционира в три направления – математика и информатика, дизайн и 3D прототипиране и природни науки, обхващащи 5 учебни предмета – математика, компютърно моделиране и информационни технологии, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование.

Министър Вълчев поздрави директора на училището Сергей Биров и екипа му за амбицията в бъдеще да добавят и изкуствата към STEM центъра. Като начало той ще бъде допълнен с дейности по изобразително изкуство, каквото е изкуството на декоративната мозайка. Забележителност в сградата на самото училище са монументалните мозайки с лика на патрона Арсени Костенцев, образите на светите братя Кирил и Методий, както и най-новата на тема „Иновации в образованието“.

На събитието присъстваха областният управител на Благоевград Георги Динев, Неврокопският митрополит Серафим и началникът на Регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
