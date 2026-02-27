90% идват да учат в България: Курсове по български и история в Западните покрайнини

От културноинформационния център на сънародниците ни в Босилеград съобщиха, че стартира обучение по "Български език и литература" и по "История на България" за кандидат-студенти от Западните покрайнини.

Въпреки че предходни години обучението се е провеждало от преподаватели от столични гимназии на място, сега то ще е онлайн.

Условията

Още: Лека-полека Сърбия обезлюдява и заличава българското в Западните покрайнини

Курсовете започват от 2 март и ще се водят от преподаватели от Института по български език "Проф. Любомир Андрейчин" към БАН и са предназначени за всички кандидат-студенти от Сърбия, Албания, Косово, Северна Македония, Молдова и Украйна.

Важно уточнение е, че списъците с желаещите кандидат-студенти се подават само от председателите на българските дружества. Самостоятелно изпратени имейли няма да бъдат вземани под внимание.

Включването в курсовете ще става с изпращане по електронната поща на всеки кандидат-студент линк за присъединяване към обучението.

Графиците за провеждане на онлайн курсовете ще бъдат публикувани и на интернет страницата на МОН.

Още: Риск от затваряне на български сдружения в Сърбия: Нямат финансиране

"Всеки ден по 3 часа. Спешно е, защото в последния момент от 2 март започват тези курсове. Аз спешно трябва да мобилизирам учениците да ми донесат данните", заяви директорът на КИЦ "Босилеград" Иван Николов, цитиран от БНР.

Интересът към продължаване на обучението в България е голям. Над 90% от завършващите гимназията в Босилеград, както и от Вранье, Звонци и др. кандидатстват в български ВУЗ.

Кандидат-студентската кампания и приемните изпити се провеждат на място от екип на МОН.

Риск от затваряне на български сдружения

Още: Сръбски политик: Младежите ни бягат в България, заплатите са недостижими за Сърбия

През есента на миналата година български дружества в Сърбия настояха за спешни мерки срещу застоя в програмата за българите в чужбина. 7 български културно-просветни дружества в Сърбия изпратиха писмо чрез посолството на Република България и генералното консулство в страната, с което настояват за спешни и решителни действия относно застоя на Програмата за подкрепа на българските общности в чужбина за 2025 г.

Писмото беше подписано от: Културно-информационен център „Босилеград“, Сдружение „ГЛАС“, Българо-сръбски център „Вране“, Културно-информационен център „Звонци“, Културно-информационен център „Цариброд“, Културно-информационен център „Ниш“ и Културно-информационен център „Ерма“.

Става въпрос за програмата, която обхваща българските общности в Република Албания, Сърбия, Косово, Украйна и Молдова, както и граждани на Република Северна Македония с българска идентичност, приета през 2020 година.

През последните години, със съвместните усилия на български институции и представители на местните български общности, бе изградена мрежа от културни и образователни сдружения, които постоянно работят в интерес на българските малцинства и представляват основната инфраструктура, чрез която Република България осъществява политиката си към българите в чужбина.

В писмото се подчертаваше, че в настоящата трудна и сложна политическа ситуация, сдруженията разчитат изцяло на финансиране по тази програма, за да продължат мисията си за опазване на българската култура, образование и защита на правата на малцинствата и човека.

Поради забавянето в изпълнението на Програмата, организациите не само не могат да продължат дейността си, но и са изправени пред сериозен риск от административни нарушения, включително неплатен наем, текуща поддръжка на офиса, такси и други задължения съгласно местното законодателство.