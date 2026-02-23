След среща с министъра: Протестът пред Студентския дом се отменя

Студентските и младежки организации отменят планирания за тази вечер протест пред Националния студентски дом срещу опитите за тяхното принудително отстраняване от сградата. Те са провели разговор със служебния министър на образованието проф. Сергей Игнатов и двете страни са постигнали съгласие, че има готовност за конструктивен диалог и институционално решаване на въпроса по превръщането на Националния студентски дом в отворено пространство.

Ръководството на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) изразява надежда, че споделените виждания за развитието на студентския дом ще бъдат заложени в официален политически документ и ще намерят отражение в бъдещите промени на правилата за ползване на инфраструктурата на НСД.

"Националният студентски дом принадлежи на студентите и следва да функционира в интерес на цялата студентска общност в Република България", категорични са младите.

НПСС иска Националният студентски дом, намиращ се в идеалния център на София, срещу историческата сграда на Народното събрание, да бъде реално "отворено пространство". Под "отворено пространство" НПСС разбира модерна, достъпна и некомерсиална среда, в която студентите не просто присъстват, а създават – култура, идеи, научни инициативи и обществени каузи. Домът следва да бъде културното сърце на българските студенти и институционална платформа за развитие чрез изкуство, образование, наука, иновации и гражданска активност.

НПСС настоя пред МОН концепцията за Националния студентски дом да бъде ясно формулирана и публично заявена като политическа рамка за неговото бъдещо функциониране. Организацията изрази категоричната си позиция, че сградата трябва да се превърне в отворено пространство с безплатен достъп за студентите и докторантите и да бъде преустановена практиката по отдаване на помещения за административни офиси в сградата на НСД.