"Изглежда религията в училище вече е факт": Християнска пропаганда срещу абортите взриви социалните мрежи

Скандал с обвинения за пропаганда анти абортите сред българските ученици тресе социалните мрежи. Става въпрос за предполагаемо разпространение от страна на фондация на материали против абортите в столично училище.

За случая съобщи Надя Брайт - радиоводеща, стендъп комедиантка и посланик на каузата срещу домашното насилие.

Тя обяви, че е "в нещо средно между ступор, бяс и тъга" от факта, че е получила брошура на фондация "Нашият дом е България", чийто основател арх. Пламен Мирянов сам ѝ е признал, че със съмишлениците му са раздавали такива материали в престижно столично училище.

Пропаганда в училищата?

Брайт коментира, че е била на запис на дебат с арх. Мирянов по темата с абортите, които той наричал "убийствата".

"Любимият ми момент е, когато арх. Мирянов ми цитира св. Василий, а аз задавам въпрос "А защо не попитате някой с матка?"", коментира Надя Брайт.

Тя обаче поставя акцента върху темата за евентуалната пропаганда сред учениците.

"С влизането в студиото, арх. Мирянов се извини, че е закъснял. Каза, че е бил в 119-то училище, където са раздавали материали. Подари ми такъв материал. Прилагам един цитат и един преразказ на история от материала. (Бих го нарекла "пасквил", но искам да съм уважителна. А защо трябва да го искам - не е съвсем ясно). Цитат: "Днес на земята се пролива много невинна кръв; тази кръв е по-чиста от кръвта на Авел - това е кръвта на убитите деца, беззащитни същества, пролята от самите им майки!", споделя Надя Брайт.

"Коментар от мен - явно църквата е тук, когато трябва да обвини жените за преживяването на една от най-тежките травми в живота им. Не да ги подкрепи - да ги обвини. Сякаш някой поп с расо страда повече за ембриона, с който жената се е разделила от тялото си, от самата жена. Но къде е църквата, когато се водят истински войни и се избиват стотици хиляди дъщери и синове? Може би печатат в момента материали и по този въпрос", допълва тя.

Брайт прави и точен преразказ на първата история от книжката: "Една 40-годишна госпожа (така са я нарекли - госпожа), майка на пораснали деца забременяла и сега вече е в третия месец. Нейният мъж настоява тя да направи аборт и заплашва, че ако не го направи, ще се разведе с нея. И знаете ли какво ще се случи, ако тя направи аборт? ВСИЧКИТЕ ѝ деца ще се разболеят. Явно техният Бог е особено милостив. До историята има иконка на светец - стар мъж с брада, не човек с матка".

"Притеснителното тук е защо и как са допускани такива материали в училищата? Кой го разрешава? С каква цел? По коя образователна програма е? С какво помага на децата?", задава въпросите си Надя Брайт.

Тя завършва с послание към църквата и представляващите я архитекти - "мизогинията е човеконенавист, защото и жените са хора".

"Религията в училище явно вече е факт"

Адв. Адела Качаунова, която е юрист, а в последните 10 години е част от Български хелзинкски комитет и води дела пред български съдилища и пред Европейския съд по правата на човека, също коментира темата, заявявайки, че "фондация "Нашият дом е България" проповядва крайни православни ценности и се ползва с благоразположението на МОН и на редица медии".

"Вчера арх. Мирянов, например, е бил в столичното 119 училище да раздава брошури срещу абортите, в които със силни християнски думи са заклеймявани като грешници всички жени, стигнали до прекъсване на бременност", твърди тя.

Качаунова обръща внимание на проблема, че сексуално образование или контрацепция не се преподават в българското училище.

"За сексуална ориентация и дума не може да става след злощастните промени в ЗПУО. Възрастта за съгласие за секс се вдигна на 16 години, ама така че сега тийнейджърите са едновременно жертви и престъпници, ако правят секс. Ще са и грешни според арх. Мирянов, с чистия син поглед, бялата риза и буламача на патриотарско- християнското му учение, което се излива на горките столични деца", допълва тя.

Според нея "МОН, които много искат религия в училище, изглежда са я започнали". "Одобрението на учебната програма е досадна подробност", коментира още тя.

Нямало такова нещо

Родител от училището обаче защити образователната институция, обявявайки, че според детето му тези информации не отговарят на истината.

"В 119 СУ няма кампания против абортите", твърди майка на ученик от училището, който никога не бил виждал арх. Мирянов там.

"Не са раздавани диплянки, нито е имало агитация сред децата за изучаване на предмета Религия", допълва жената.

Източник: Facebook

"В 119 СУ най-силната, най-желаната и с най-висок бал за ПРИЕМ след 7 клас, е паралелката "Природни науки", в която синът ми изучава биология, химия и физика в два пъти повече като брой часове, отколкото се учи по програма. Техният СТЕМ център и специално кабинетите по биология, са вероятно с най-добрата материална база в София и със сигурност са в топ 3 на страната. Специално по темата на децата се преподава онова, което е прието в законодателството на държавата България. Преподава се от учителКА - подчертавам УЧИТЕЛКА по биология, на около 50 или 50+ години, която е опитен педагог", коментира още майката.

Темата е актуална на Балканите

Темата за абортите е актуална освен у нас, и в останалите балкански държави.

Вчера архиепископът на Босна и Херцеговина Томо Вукшич направи паралел между войните и абортите и намекна, че жените, които прекратяват бременността си, са военни престъпници. Това стана ясно от словото му по повод католическия Великден.

Той заяви, че в днешния свят, обременен от войни и всякакви видове насилие, вярващите имат особена отговорност да отстояват мира и човешкото достойнство, защото това е единственият правилен начин да свидетелстват за християнството и църковното учение.

Той обаче заговори и за едни забравени войни и посочи, че военните конфликти не са единстените посегателства срещу човешкия живот, тъй като "има и други, като убийството на неродени деца".

"Всичко това са различни начини за атака върху човешкия живот и достойнство. Всички те противоречат на Исусовото правило за любов и по никакъв начин не са в съответствие с учението на Църквата за правото на всяко човешко същество на живот и достойнство", каза Вукшич.