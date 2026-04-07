Жълт код за опасно явление в цялата страна. Времето утре - 8 април 2026 г.

07 април 2026, 12:50 часа 398 прочитания 0 коментара
Жълт код за опасно явление в цялата страна. Времето утре - 8 април 2026 г.

На 8 април 2026 г. мМинималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 7°. Утре ще духа умерен и силен северозападен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Обявен е жълт код за силен вятър. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно над Източна България и на места там ще има превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 10° и 15°, по-високи в крайните югозападните райони, в София – около 12°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

В планините

В планините ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над масивите от източната половина на страната и на места там ще превали сняг. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и температурите през деня ще се понижат. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 2°.

Дъжд над морето

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителни и на места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
