Пазарлъци за министър-председател в Румъния видя президентът на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну, стана ясно от негово иязвление във вторник, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Той категорично отказва да позволи дискусиите относно промяната в посоката на управление да се превърнат в преговори за поста министърпредседател или други министерски позиции. За нова посока заговори обаче именно Гриндяну.

„Нуждаем се от промяна във функционирането на правителството и коалицията, защото 80% от румънците ни казват, че посоката е грешна. Би било безотговорно да продължаваме по същия начин. Румъния се нуждае от правителство, способно да реагира на световните икономически кризи. Липсата на реакция се превръща в риск за националната сигурност“, твърди Сорин Гриндяну в публикация във Facebook, допълва g4media.ro.

Лидерът на Социалдемократическата партия обвинява, че „това е просто политическа арогантност и инат“ и „поради тази хронична неспособност за сътрудничество рискуваме да имаме експлозивно покачване на цените на селскостопанските хранителни продукти след няколко месеца“.

Правителството в Румъния

Припомняме, че правителството на Румъния беше избрано през юни 2025 г. и Гриндяну оглавява една от партиите, които го подкрепя.

Министър-председател в кабинета обаче е национал-либерала Илие Боложан, който беше номиниран от президента Никушор Дан. Коалицията, която подкрепя правителството, е широка, като освен от Национал-либералната партия и Социалдемократическата партия, се подкерпя от Съюза "Спасете Румъния", партията на унгарците в северната ни съседка и депутатите от националните малцинства.