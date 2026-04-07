Парите за Радев с нов връх: Стотици дарения без контрол и близо 600 хиляди евро за кампанията (СНИМКИ)

Десет дни преди края на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори на 19 април коалицията "Прогресивна България" е привлякла рекордните 597 950,11 евро под формата на дарения за вота, показва справка на Actualno.com в регистъра на Сметната палата. Общо малко над 910 хиляди евро е общата сума, получена като дарения за всички политически субекти към 7 април по обяд, което означава, че над половината дарения са именно към формацията на президента Румен Радев. Като абсолютен брой това се равнява на 454 броя дарения от общо 493, показва още проверката на Actualno.com.

Всъщност най-големият брой дарения не означава непременно и най-големите суми под формата на такива. Оказва се, че за ДПС например има едва пет регистрирани дарения, но именно две от тях са и с рекордните суми от по 120 хиляди евро и 100 хиляди евро - и двете с недеклариран произход на средствата. Те са регистрирани на името съотв. на Тихомир Андонов и Пламен Пейков. В регистъра фигурират и още две мащабни дарения от по 40 хиляди евро на името на Георги Белев от 31 март и 1 април, но отново с недеклариран произход на средствата.

Още: Гласуването в България е задължително: Ето какви са наказанията, ако не отидете до урните

Дарения има и към БСП (23 броя) и ПП-ДБ (4 броя), както и към по-малки формации като "Синя България", "България може" и др.

Феноменът 500 евро

Любопитен детайл в справката е мнозинството в броя на даренията към формацията на Радев. Както вече бе споменато, общият им брой към 7 април на обед възлиза на 454 броя. Оказва се обаче, че цели 309 от тях са в интервал на дарената сума от 500,00 евро до 600,00 евро, показва проверката ни в официалната база данни.

Още: "Не обичам да се лъже": Румен Радев при покана за дебат от ПП-ДБ. А той лъже ли за ПП-ДБ заради охраната на Пеевски и Борисов? (ВИДЕО)

Една от възможните причини за този феномен се дължи на нормативното изискване, което постановява за дарения над 620,20 евро да се изисква именно декларация за произход на средствата от дарителя. Когато тази декларация не е подадена, редът в таблицата на Сметната палата е с червен фон. В случая на тези 309 дарения обаче е спазено ограничението и така на пръв поглед формално по втория начин е преодоляна законовата пречка за деклариране на дохода на средствата.

Припомняме още, че преди дни BIRD.bg публикува във Facebook своя информация, която гласи, че най-голямото към онзи момент дарение за кампанията на "Прогресивна България" в размер на 20 000 евро "идва от джоба на политик от партията на Делян Пеевски". Формално дарител на тази сума е Диляна Парушева. Произходът на парите е деклариран като "дарение от родител след продажба на дружествени дялове от фирма...". Всичко изглежда изрядно дотук, но според разследващата медия "фирмата е била на покойния баща на Диляна и през 2025 г. е продадена на Юсмен Шакир Юсмен, активист на "ДПС-Ново начало", кандидат-депутат и настоящ общински съветник във Варна".

А с кого работи Радев?

В регистъра на Сметната палата фигурират и още няколко регистъра за предсрочните избори. Като например този, отразяващ наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които работят политическите формации.

Още: Болест, бедност, война: Елена Дариева обяснява кой управлява страховете на хората (ВИДЕО)

Поради повишения интерес към формацията на Румен Радев, потърсихме с кои медии и канали осъществява дейност коалицията "Прогресивна България". Оказва се, че името фигурира в общо 246 договора (към 7 април на обяд - бел.ред.) - най-често с рекламни и печатни агенции, както и с множество регионални медии по места. Липсват договори с големите национални телевизии, онлайн и печатни медии, с изключение на БНР и БТА.

За сметка на това пък "Прогресивна България" е успяла да сключи договор с... телевизия "Планета Пайнер", без да се уточнява предмета на договора. Същото са направили и от формацията на Радостин Василев - МЕЧ и на Слави Трифонов - ИТН, които са сключили договори с фирма "ПАЙНЕР" ООД съответно за реклама и за рекламни материали, показа още справката на Actualno.com.

Грешни имена и сенки на други партии

Прави впечатление още, че в регистъра има немалко въведени имена на дарители с грешки - например "Георги Георгиева" и "Росен Иванова", които са подкрепили ПП-ДБ с общо 210 евро. И при дарителите на "Прогресивна България" се забелязва нещо подобно - BIRD засече името на Йовелина Техова, която е дала 6000 евро, с произход доходи от трудов договор. Съмнението тук е, че става въпрос за Йовелина Тихова, кандидат-депутат на формацията в листата на 23-и МИР в София на 9-то място.

Още: Мирчев притисна Радев за дебат, той повтаря клишета за лъжи (ВИДЕО)

Тихова е била в Съвета на директорите на "Столичен автотранспорт" по времето на кмета Йорданка Фандъкова от ГЕРБ. С решение на Столичния общински съвет от 25 февруари 2021 г. тя е избрана за член на борда.

Справка в Търговския регистър показва, че малко преди това тя е била заличена като съуправител във фирма "Лагарто Верде", където е управлявала заедно с Георги Тихов. След това Тихов остава едноличен управител. Компаниято осъществява търговска дейност в страната и чужбина, консултантски услуги, лов и спомагателни дейности. BIRD посочва, че двамата са съпрузи. Самият Георги Тихов е дарил 19 хиляди евро за "Прогресивна България" - в същия ден като Йовелина Тихова. Средствата са доходи от трудови възнаграждения.

Припомнете си кои са най-известните дарители на Румен Радев и защо възникна скандал с някои от сумите ТУК.

