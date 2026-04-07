Космическа любов: Командирът на Артемида II кръсти лунен кратер на любимата си (ВИДЕО)

Командирът на мисията Артемида II кръсти лунен кратер на името на покойната си съпруга – Карол. Това е един от най-емоционалните моменти от лунната мисията. Командирът на екипажа Рийд Уайзман обяви, че един от лунните кратери ще бъде кръстен Карол – в памет на съпругата му, която почина от рак през 2020 г. След това съобщение колегите на астронавта не можаха да сдържат емоциите си: членовете на екипажа прегърнаха Уайзман и в условия на нулева гравитация трябваше внимателно да избърсват сълзите си.

Исторически момент: "Артемида 2" преминава от другата страна на Луната (ВИДЕО)

До Луната и обратно

Социалните медии веднага реагираха на визуализираната фраза „любов до Луната и обратно“. След смъртта на съпругата си, Уайзман отглежда сам две дъщери и преди това е признавал, че това да бъде самотен баща е било едновременно сериозно предизвикателство и основен източник на смисъл в живота му.

Още: Мисията е изпълнена: Астронавтите от "Артемида II" се завръщат на Земята (ВИДЕО)

In an emotional moment broadcast live from the Orion spacecraft, the Artemis II crew chose to name a Moon crater “Carroll" after commander Reid Wiseman's wife, who died of cancer in 2020.



"It's a bright spot on the Moon. And we would like to call it Carroll."

Мисията

По-рано бе съобщено, че Артемида II завърши лунната си мисия и се завръща на Земята. На 6 април астронавтите направиха най-далечното пътуване от Земята в историята на космическите изследвания, прелитайки над обратната страна на Луната, съобщи BBC, позовавайки се на НАСА. По време на полета космическият кораб беше само на 6550 км от лунната повърхност. От това разстояние астронавтите успяха да разгледат отблизо спътника на Земята и да направят подробни снимки. Участниците в мисията наблюдаваха и слънчево затъмнение.

Поздрав от Артемида II: Лунните астронавти изпратиха първи кадри от космическото пътешествие (ВИДЕО)