Божигол се завръща: Валери Божинов става част от "Галактикос" заедно с Тоти и Роналдиньо

Българският футбол ще има своя представител на една от най-бляскавите сцени в Европа тази пролет. Бившият национал Валери Божинов получи поредното огромно признание за своята международна кариера, като бе поканен да стане част от зрелищния благотворителен мач "Галактикос". Събитието ще се проведе на 25 април на легендарния стадион "Шльонски" в полския град Хожув.

Българинът ще излезе на терена рамо до рамо с легендите на световния футбол

Шоуто противопоставя два звездни отбора, водени от иконите Франческо Тоти и Роналдиньо. Божинов ще облече екипа на тима на "Принца на Рим", където ще си партнира с величия като Марко Матераци, Едгар Давидс, Клод Макелеле и Джибрил Сисе. Срещу тях ще се изправи бразилската магия на Роналдиньо, подкрепена от Дида, Хавиер Санети и Хуан Себастиан Верон.

Турнирът "Галактикос" не е просто мач, а истински празник на футбола, който събира легенди от ерата на 90-те и началото на новия век. Целта на подобни събития е не само да забавляват хилядите фенове по трибуните, но и да популяризират спорта сред младите поколения чрез примера на най-големите му амбасадори.

За Валери Божинов това е поредно признание след края на активната му кариера. Рекордьорът за най-млад чужденец в Серия А продължава да поддържа силни връзки с италианския елит, където остави следа с екипите на Ювентус, Фиорентина и Рома. Днес "Божигол" се изявява успешно като футболен анализатор и ментор, а поканата за "Галактикос" потвърждава високия му реноме в международните футболни среди.

