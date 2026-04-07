Дечев заговори за "смущаващи данни" от архива на Петьо Еврото. Призна за пътуване с Теодора Георгиева

Служебният вътрешен министър Емил Дечев призна за познанството си с българския европрокурор Теодора Георгиева, като подчерта, че контактите им са били ограничени и далеч назад във времето. Двамата се познават от периода, в който тя е работила в Софийската районна прокуратура, а той – като съдия. По думите му, единственото им по-близко общуване е било кратка съвместна почивка през 2017 година.

"Пътували сме заедно"

"Един единствен път се е случило ние да пътуваме заедно – през 2017 година. Пътували сме с нейна приятелка и мои приятели за Гърция и сме плавали заедно за една седмица. Бяхме 12 човека. След 2020 година, когато тя заминава на работа като прокурор в Европейската прокуратура в Люксембург, на практика не сме имали никакви контакти. Не виждам никакъв конфликт на интереси", заяви Дечев пред БНР.

Вътрешният министър коментира и срещата на Георгиева с Петьо Петров – Еврото, като не скри критиката си към решението ѝ да се срещне с него.

"Считам, че е направила грешка, като се е съгласила да отиде при господин, известен с прякора Еврото. Това е грешка, за която си плаща, но в същото време тя твърди, че във връзка с нейната работа ѝ е оказван натиск. Излизат материали срещу нея в различни медии. В един момент тя се превръща и в жертва".

Архива на Петьо Еврото

По случая с т.нар. "архив на Петьо Еврото" Дечев разкри, че в МВР вече се работи по постъпилите сигнали и документи, определяйки съдържанието им като "смущаващо". Материалите са били изпратени от правосъдния министър Андрей Янкулов след сигнал на гражданското движение БОЕЦ, придружен от сканирани документи.

"Работим по него, но не мога да обявя чувствителна информация", каза министърът и уточни, че събраните данни ще бъдат предадени на Софийската градска прокуратура.

Той отново постави акцент върху ключовата роля на държавното обвинение, независимо от действията на МВР:

"Ако ще МВР да си свърши работата и на 1000 %, пак опираме до прокуратурата. Изключително важни са хората, които заемат поста на главен прокурор и ръководител на Софийска градска прокуратура – единствената, която може да води разследване срещу народни представители, министри, съдии, прокурори, следователи".

Книжката на Божанков

Дечев коментира и конкретни случаи от последните дни, включително този с депутата Явор Божанков, който не се е подчинил на полицейско разпореждане да спре. По думите му, срещу него са предприети стандартни административни мерки, без изключения.

"Няма наши, няма фаворити, няма наше МВР. Трябва да се действа еднакво спрямо всички", подчерта министърът.

Купуване на гласове

Сериозно безпокойство предизвиква и случай от Кърджали, който Дечев определи като "скандален". По негови думи, в рамките на един ден един и същи прокурор първоначално е стигнал до извод, че има достатъчно доказателства за повдигане на обвинение срещу ръководител на пощите за купуване на гласове и заплахи, но само часове по-късно е променил позицията си и е разпоредил допълнително разследване.

"Това за мен е скандално! Ако прокуратурата не си върши съвестно работата, ще имаме огромен проблем", предупреди Дечев.

Министърът съобщи още, че до момента са иззети над половин милион евро със съмнения, че са били предназначени за купуване на гласове. Той описа и различните схеми, използвани за влияние върху избиратели – от раздаване на пари и опрощаване на дългове до предоставяне на помощи чрез посредници.

"Най-отвратителното е, че се предлагат пари на ученици от 11 и 12 клас, които имат избирателни права".