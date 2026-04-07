Учени: Тези животни са по-умни от маймуните, могат да разпознаят геометрични фигури

В продължение на векове учените провеждат експерименти, за да определят кои животни са най-умните. Хората често предполагат, че това са маймуни, делфини или дори котки. Но последните научни открития напълно опровергават тези предположения.

Учени разкриха кое животно е превъзхождало дори маймуни в тестове за интелигентност. Подробностите са публикувани в списание Science Advances.

Враните са по-умни от приматите

Учените решили да разберат кое животно е най-умното. Приматите винаги са били смятани за притежаващи превъзходни интелектуални способности. Интелигентните птици обаче са доказали, че това е невярно. Враните превъзхождат маймуните в тестовете за интелигентност.

Две врани от немска лаборатория демонстрираха зашеметяващи резултати. Птиците буквално революционизираха разбирането на учените за интелигентността на животните. Предишно проучване от 2025 г. показа, че враните са способни да разпознаят една отличителна форма, скрита сред пет почти еднакви.

Враните успяха да изберат правилния вариант на различните форми, дори когато те бяха сложни геометрични фигури, каквито децата срещат в часовете по математика.

Дълго време учените вярваха, че подобна геометрична интуиция е уникална за хората, но враните са доказали, че са способни на тестове за интелигентност.

Експериментът с птиците протича по следния начин: шест врани седнали пред сензорни екрани, като всяка от тях видяла шест геометрични фигури. Пет от формите били еднакви. Една от формите била различна. Враните били инструктирани да кълват странните форми. Когато враните давали правилния отговор, те получавали лакомство от хранилката под формата на ларва на брашнен червей.

В началото птиците открили отличителната форма доста лесно. Но след това задачата се усложнила. Екип от изследователи от университета в Тюбинген представил на враните изкривени квадрати, изкривени ромбове и други четириъгълници. Тези геометрични форми били визуално неразличими.

Дори при нови, по-сложни условия на търсене, враните давали правилния отговор по-често. Това не било случаен, а съзнателен избор от страна на птиците. Враните се представяли най-добре при задачи, включващи правилни форми като квадрати. И най-лошо при задачи, включващи неправилни.

Това проучване открива нови възможности за изучаване на когнитивните способности на животните. Предишни опити върху бабуини бяха неуспешни, което накара учените да вярват, че само хората могат да овладеят геометрични задачи.

Но остава въпросът дали враните наистина разбират геометричните шарки или разчитат на острото си зрение и опит. Друга група изследователи отбелязва, че невронните връзки на птиците им помагат да възприемат по-добре шарките.

В действителност, враните често живеят в големи градове, където са принудени да се ориентират в трафика, да търсят храна, често да крадат и да запомнят местата за съхранение на храна и хората. Следователно, враните вероятно са по-умни от много други животни.

Най-добре е да не отглеждате врана като домашен любимец. Тази птица заслужава живот на свобода, въпреки че е развила социални умения, може да разпознава човешки лица, да използва камъни и пръчки за собствените си нужди и дори обича да играе. Ако искате да споделите живот с умен четириног компаньон, препоръчваме ви 10 високоинтелигентни породи кучета.

