Иран ще прави живи вериги около електроцентралите след заплахите на Тръмп

07 април 2026, 13:03 часа 345 прочитания 0 коментара
Младите иранци да образуват "човешка верига" около електроцентралите на страната - за това призова иранският заместник-министър на младежта и спорта Алиреза Рахими, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да бомбардира инфраструктурата на Иран.

"Каня всички представители на младежта, културата и изкуството, спортисти и шампиони да се присъединят към националната кампания "Човешка верига на иранската младеж за светло бъдеще", написа Рахими в социалните мрежи, цитиран от CNN. 

Във вторник в 14:00 ч. местно време иранците, независимо от религията или убежденията си, ще застанат рамо до рамо пред електроцентралите в цялата страна, за да заявят, че атаките срещу обществената инфраструктура са военни престъпления, заяви още министърът.

Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан заяви в социалната мрежа Х:

"Над 14 милиона горди иранци до този момент са заявили готовността си да жертват живота си в защита на Иран. 

Аз също бях, съм и ще бъда жертвоприношенец за Иран."

Елена Страхилова Отговорен редактор
