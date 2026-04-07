Иран ще прави живи вериги около електроцентралите след заплахите на Тръмп

Младите иранци да образуват "човешка верига" около електроцентралите на страната - за това призова иранският заместник-министър на младежта и спорта Алиреза Рахими, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да бомбардира инфраструктурата на Иран.
"Каня всички представители на младежта, културата и изкуството, спортисти и шампиони да се присъединят към националната кампания "Човешка верига на иранската младеж за светло бъдеще", написа Рахими в социалните мрежи, цитиран от CNN.
Във вторник в 14:00 ч. местно време иранците, независимо от религията или убежденията си, ще застанат рамо до рамо пред електроцентралите в цялата страна, за да заявят, че атаките срещу обществената инфраструктура са военни престъпления, заяви още министърът.
Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан заяви в социалната мрежа Х:
"Над 14 милиона горди иранци до този момент са заявили готовността си да жертват живота си в защита на Иран.
Аз също бях, съм и ще бъда жертвоприношенец за Иран."
— Clash Report (@clashreport) April 7, 2026
Over 14 million proud Iranians have, up to this moment, declared their readiness to sacrifice their lives in defense of Iran.
I too have been, am, and will be a sacrificer for Iran.