"Вампирите от Норич" - първият български игрален филм с изкуствен интелект (ВИДЕО)

"Вампирите от Норич", който излиза в кината на 17 април 2026 Г., използва така нашумелия напоследък изкуствен интелект, за да закове вниманието на зрителите в детайлите на една провокативна вампирска история. Във филма Виктор Ангелов от формата Big Brother влиза в ролята на фея.

Сред две от важните роли във филма ще видим и двама от актьорите в "Един грам живот" – единият влиза в ролята на вампир с противоречива сексуалност, а другият в ролята на върколак. Сред звездните участници във филма е фолк звездата Цветина, която се превъплъщава образа на Елеонора.

Историята следва брат и сестра вампири – Август и Елеонора – които поемат отговорността да обучат новосъздаден вампир на име Мария. Чрез нейния поглед зрителят навлиза в пъстър и многопластов свят, населен с различни митични същества – от русалки, феи и елфи до множество други видове. Основният драматургичен конфликт се развива около различните възгледи на Август и Елеонора относно същността на вампирската природа.

Централният антагонист на филма е Алгара – хилядолетна вещица, възкресена в настоящето. Преди хиляда години по случайност именно тя създава вампирите и върколаците, поставяйки началото на тези два вида.

Филмът изгражда мащабен фантастичен свят, в който се преплитат теми за идентичността, избора, отговорността към създаденото и борбата за оцеляване на цели раси.

Ролите са поверени на: Боби Цанков, Цветина, Доби Тафкова, Лиа Кръстева, Йоан Бекирски, Даниел Иванов – Матего, Валерия Войкова – Вал, Стилиян Василев, Александра Гърдева, Ева Георгиева, Виктор Ангелов, Георги Иванов – Гого, Тонката Илиев, Грозденка Владова, Илиян Илиев, Ясмин Кирилова, Илиан Ицов, Людмил Блак – Котарачето, Недко Пазвантов, Моника Александрова и Цветан Георгиев.

"Вампирите от Норич" е създаден от продуцентите на "Един грам живот" – Зипо и Слаш.