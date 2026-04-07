Руски удар по цивилни: Дрон порази автобус в Никопол

07 април 2026, 12:38 часа 527 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС Украйна
Руски дрон удари градски автобус в украинския град Никопол, в източната Днепропетровска област. Трима души са загинали, а 16 са ранени, съобщи украинската спешна служба в профила си във Facebook. Автобусът е ударен, докато се приближавал към спирка в центъра на града.

"Това е опустошителен удар. Става точно когато хората се отправяха към работа", заяви министърът на вътрешните работи Игор Клименко.

Тази сутрин Русия удари и центъра на Прилуки в Черниговска област. Съобщава се, че сградата на градския съвет гори.

 

Виолета Иванова
Никопол руска атака война Украйна удар с дрон
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес