Руски удар по цивилни: Дрон порази автобус в Никопол

Руски дрон удари градски автобус в украинския град Никопол, в източната Днепропетровска област. Трима души са загинали, а 16 са ранени, съобщи украинската спешна служба в профила си във Facebook. Автобусът е ударен, докато се приближавал към спирка в центъра на града.
"Това е опустошителен удар. Става точно когато хората се отправяха към работа", заяви министърът на вътрешните работи Игор Клименко.
Тази сутрин Русия удари и центъра на Прилуки в Черниговска област. Съобщава се, че сградата на градския съвет гори.
This morning, Russians struck the center of Pryluky in the Chernihiv region. It is reported that the city council building is on fire there. pic.twitter.com/SGg4nhOmWx— WarTranslated (@wartranslated) April 7, 2026
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.