Сянката на иранските дронове: Круизната индустрия в Гърция отчита сериозен спад

След продължителен период на растеж, достигащ историческите си върхове през 2025 г., круизната индустрия в Гърция изглежда навлиза във фаза на спад, тъй като геополитическите сътресения в Близкия изток нарушават плановете на основните групи, както и търсенето от потенциални пътници, предаде гръцкото издание Kathimerini. Данните, представени от Международната асоциация на круизните линии (CLIA), разкриват ясна низходяща тенденция за 2026 г., отбелязвайки края на възходящ цикъл, започнал след пандемията.

Какъв спад се очаква?

Според прогнозите на CLIA, се очаква броят на пътниците, пристигащи в гръцките пристанища тази година, да спадне до 7,6 милиона, което е спад от 9,5% в сравнение с 8,4 милиона през 2025 г.

Картината е още по-негативна за сектора в сегмента на пристигащите кораби, където спадът достига 16,79%, като общият брой пристигащи кораби е ограничен до 5100, спрямо 6129, регистрирани от Асоциацията на гръцките пристанища (ELIME) миналата година.

Тази промяна не е случайно колебание на пазара, а, както казват анализаторите, отразява прякото въздействие на кризата в Персийския залив, която превърна Източното Средиземноморие в „чувствителна“ зона за корабните маршрути.

Кризата също така блокира шест кораба в Персийския залив, които се очакваше да са в гръцки води сега, и накара гигантски компании, като MSC Cruises, да отменят цели разписания. По-малката – но със значително присъствие в Гърция – Celestyal трябваше да преустанови планираните си отпътувания за април, тъй като несигурността в Близкия изток прави планирането на дългосрочни маршрути невъзможно.

Круизната индустрия променя плановете си

Геополитическите проблеми принуждават круизната индустрия да промени плановете си, като компаниите предпочитат по-безопасни убежища в Западното Средиземноморие или Северна Европа, намалявайки дела на трафика, който Гърция е осигурила през предходните години.

Корабното гориво

Освен това оперативните разходи на круизната индустрия са се увеличили значително, откакто цената на корабното гориво скочи от около 550 евро на тон в края на 2025 г. до над 1400 евро днес, което е увеличение със 150%. В комбинация с цената на правата за въглеродни емисии, това намалява маржовете на печалба и ще намали плаванията.

Операторите също така посочват натиска, на който са подложени от новите разпоредби, които според ръководителите на ELIME променят картата на подходите.