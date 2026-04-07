"Люцерна за зайци" или "перфектен терен"? Кметът на Добрич отговори остро на Хулио Веласкес

Кметът на Добрич Йордан Йорданов отвърна на нападките на Хулио Веласкес по адрес на състоянието на тревната настилка по време на двубоя Левски - Добруджа. След приключването на мача с равен резултат от 2:2, наставникът на “сините” изяви възмущението си относно терена, на който се проведе срещата. Веласкес бе категоричен, че тревата е била по-подходяща за люцерна за зайци, отколкото за футболен мач.

Йордан Йорданов защити Добрич: Теренът беше идеален

Йорданов защити добричлии като по думите му мачът е доказал, че Добруджа има отбор, който умее да играе качествен и атрактивен футбол, независимо от съперника. Той подчерта, че условията са били повече от добри и отрича да е имало какъвто и да е било проблем с настилката по време на двубоя.

"България разбра, че Добруджа може да играе много хубав футбол. И аз бях в студентските години от Левски. Ако ми позволите после, мога да ви покажа - теренът беше идеален, теренът беше перфектен. Показахме, че Добрич има страхотен тим, страхотен нюх, страхотни момчета. Благодаря им", каза Йордан Йорданов.

