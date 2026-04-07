Правителството на Гюров:

"Люцерна за зайци" или "перфектен терен"? Кметът на Добрич отговори остро на Хулио Веласкес

07 април 2026, 12:55 часа
Снимка: levski.bg
Кметът на Добрич Йордан Йорданов отвърна на нападките на Хулио Веласкес по адрес на състоянието на тревната настилка по време на двубоя Левски - Добруджа. След приключването на мача с равен резултат от 2:2, наставникът на “сините” изяви възмущението си относно терена, на който се проведе срещата. Веласкес бе категоричен, че тревата е била по-подходяща за люцерна за зайци, отколкото за футболен мач.

Йордан Йорданов защити Добрич: Теренът беше идеален

Йорданов защити добричлии като по думите му мачът е доказал, че Добруджа има отбор, който умее да играе качествен и атрактивен футбол, независимо от съперника. Той подчерта, че условията са били повече от добри и отрича да е имало какъвто и да е било проблем с настилката по време на двубоя.

Още: Двубоят, който може да изпрати Левски в нокдаун или да ги изстреля към титлата

Добруджа

"България разбра, че Добруджа може да играе много хубав футбол. И аз бях в студентските години от Левски. Ако ми позволите после, мога да ви покажа - теренът беше идеален, теренът беше перфектен. Показахме, че Добрич има страхотен тим, страхотен нюх, страхотни момчета. Благодаря им", каза Йордан Йорданов.

Още: Историята се повтаря: Катастрофата на Левски в Добрич е наследник на друг син резил (ВИДЕО)

Жанина Колева Отговорен редактор
Левски Йордан Йорданов Добруджа Хулио Веласкес
