02 септември 2025, 14:30 часа 358 прочитания 0 коментара
Казаха кога ще публикуват резултатите от матурите по БЕЛ

Резултатите от матурите по български език и литература и по профилиращ предмет от сесия август-септември са публикувани в информационната система https://infopriem.mon.bg/. Проверката става с входящ номер и идентификационен код.

Оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация предстои да бъдат публикувани в рамките на предварително обявения срок – до 5 септември. За да се въведат всички резултати от тези изпити в системата се изисква повече време, защото освен теорията, включват и практика, свързана с индивидуално задание. След това се изчислява окончателната оценка, съобщиха от МОН, цитирани от БГНЕС.

В 177 училища се проведе матура по профилиращ предмет, а в 391 – държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Най-предпочитани предмети за изпитната сесия бяха английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.

Спасиана Кирилова
