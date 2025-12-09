МОН отрече да се правят спешни родителски срещи в нощта на протеста: "На ден се падат по 875"

"Никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи и всички внушения с подобни твърдения са откровена лъжа!". Така министърът на образованието и науката Красимир Вълчев опроверга информация, разпространявана от родители в социалните мрежи, според която училищата ги викат точно във вечерта на новия протест срещу правителството - на 10 декември. Вълчев препубликува статус на депутата от ПП-ДБ Манол Пейков, който казва, че "от вчера социалните мрежи буквално кипят от един и същ въпрос, повторен стотици пъти: и вас ли ви поканиха на спешна родителска среща в сряда вечерта? При това само с два дни предизвестие?".

На ден се падат средно по 875 родителски срещи: МОН опроверга информацията

Министърът на образованието отвръща, че в системата има близо 40 000 паралелки и средно 160 учебни дни на година. За всяка паралелка се правят 3-4 родителски срещи годишно. "Т.е., ако го разделим на броя учебни дни, се падат средно 875 родителски срещи на ден. Те се правят по план и традиционно са най-много в началото на учебната година и през декември. И така е от години. Питайте директорите и учителите! Но явно не искате. Важното е да върви манипулацията", казва Вълчев в своя публикация във Facebook.

"Разбирам, че най-важно за вас е да пропагандирате по всякакъв начин. Но спрете да правите политика на гърба на системата на образованието!", призовава министърът.

Недоволството на родители

Най-сериозен е казусът в Пловдив, откъдето са най-честите оплаквания за странни съвпадения между двете събития - родителска среща и протест. Родители от цялата страна обаче заподозряха координирани действия - нещо, отречено от МОН.

"Днес се завъртя на няколко пъти, че е спуснато на много директори на училища да организират родителски срещи сряда, за да се намали присъствието на протестите. Звучеше смешно... допреди малко, когато получих покана за родителска среща за сряда, по изключително спешния повод, цитирам "Избор на един представител от родителите от всяка паралелка за конституирането на нов състав на Обществения съвет към училището"", написа пловдивският психолог Чудомир Делчев.

Майка от Испанската гимназия в София също обяви, че са ги привикали не родителска среща, но се появи информация, че тя е насрочена преди време.

Много потребители в социалните мрежи потвърдиха, че ги викат не само в училищата, но и в детските градини. Други бяха категорични, че това са теории на конспирациите и за някои срещи се е знаело отдавна.

