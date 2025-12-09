Случайност? Привикват на извънредни родителски срещи в нощта на протеста

Изненадващи и извънредни родителски срещи по училищата точно в нощта на протеста срещу властта. За това сигнализират от вчера родители в социалните мрежи.

Най-сериозен е казусът в Пловдив, откъдето са най-честите оплаквания за странни съвпадения между двете събития. Родители от цялата страна обаче заподозряха координирани действия.

"Случайност? Не мисля!"

Още: "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта": Нов голям протест блокира София

"Днес се завъртя на няколко пъти, че е спуснато на много директори на училища да организират родителски срещи сряда, за да се намали присъствието на протестите. Звучеше смешно... допреди малко, когато получих покана за родителска среща за сряда, по изключително спешния повод, цитирам "Избор на един представител от родителите от всяка паралелка за конституирането на нов състав на Обществения съвет към училището"", написа пловдивският психолог Чудомир Делчев.

Източник: Linkedin/Chudomir Delchev

Майка от Испанската гимназия в София също обяви, че са ги привикали не родителска среща, но се появи информация, че тя е насрочена преди време.

Още: "Величие" на протест пред дома на Бойко Борисов. ГЕРБ: Няма да позволим да се случва повече! (ВИДЕО)

Много потребители в социалните мрежи потвърдиха, че ги викат не само в училищата, но и в детските градини. Други бяха категорични, че това са теории на конспирациите и за някои срещи се е знаело отдавна.

Министърът е призован да отговори

"Подло и сервилно е да свикаш спешна родителска среща в часа на протеста утре. Министърът нещо...(който и да беше той)", коментира бившият заместник областен управител за софийската областна администрация Иван Димитров.

"Явно днес и ГЕРБ/Ново начало, като достойни наследници на ченгеджийската школа от онова време, са пуснали в действие същите тези прийоми – в отчаяния си стремеж да отклонят колкото се може повече от стотиците хиляди хора, които се канят да излязат на протест срещу тяхното безочие и безмерна арогантност. Внезапно някой се е сетил за чутовно важната и неотложна задача и обществен дълг – а именно: да се излъчат представители на родителите към училищното настоятелство", пише Чило Попов от "Да, България".

Още: На протест пред МВР: Сдружение "БОЕЦ" поиска оставката на Даниел Митов (ВИДЕО)

Източник: Facebook/Чило Попов

Неговият колега Манол Пейков обяви, че ще отправи официално запитване до министъра на образованието кой и защо е спуснал подобна заповед.

"Обратната възможност е да няма централизирана заповед, а да е самоинициатива на самите училища – което звучи напълно неправдоподобно, понеже (1) са твърде много на брой, (2) изборът на ден и час е прекалено очебиен, (3) двудневното предизвестие е извън всякакви стандарти и (4) темата на родителската среща е твърде рутинна и незначителна, за да обоснове подобна "спешност"", пише още той.

Още: Полицията заплаши варненци: 7000 лв. глоба, ако пак блокирате нещо