Още милиони за компенсация на родители, чиито деца са извън детските градини

Кабинетът одобри отпускането на 1 763 635 лева за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. Средствата се предоставят за 2037 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи, съобщават от правителствената пресслужба след края на заседанието на изпълнителната власт в сряда.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 15 септември до 31 октомври. Парите ще бъдат преведени по бюджетите на общините, които ще ги разпределят между родителите.

По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

Още: Кабинетът дава компенсации за скъпия ток: Няма за всички

Още: Родители финансираха изрисуването на фасадата на столична детска градина (СНИМКИ)