Матури по желание: Хиляди зрелостници се явяват на допълнителен изпит

Над 3000 зрелостници са подали заявления за участие в допълнителните матури по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщиха от Министерството на образованието (МОН). Най-много са избралите да се явят на математика и английски език (общообразователна подготовка) – 1018 и 707. При профилираната подготовка тези предмети също са с най-много подадени заявления – около 300 са всеки един от тях.

Допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат по график сутрин от 8:30 часа и следобед от 14:00 часа. Първите, които стартираха днес, са по предметите от общообразователната подготовка - физика и астрономия, география и икономика и английски език.

Следобед са допълнителните матури от профилираната подготовка по биология и здравно образование, информатика, италиански език, испански език, немски език, руски език, корейски език и румънски език.

Майската сесия на държавните зрелостни изпити ще приключи на 29 май. Сутринта са допълнителните матури по математика (общообразователна подготовка), физика и астрономия (профилирана подготовка) и история и цивилизации (профилирана подготовка), а следобед история и цивилизации (общообразователна подготовка) и информационни технологии(профилирана подготовка).