Умът и парите: Една от най-бедните области в България е безапелационен лидер по добро образование

Оказва се, че на регионално ниво у нас икономическата мощ не е обвързана с качеството на образованието. Доказателство е една област, която по статистика е сред най-бедните в България, но в същото време е безспорен и устойчив образователен лидер.

Става въпрос за област Смолян. По данни на НСИ за първото тримесечие на 2026 г. средната брутна месечна заплата в Смолян е една от най-ниските за страната - между 954 и 1062 евро. В същото време средната заплата в София е между 1865 и 2061 евро.

По показателя средна брутна работна заплата област Смолян се нарежда на 26-то място в страната, като след нея са само областите Хасково и Благоевград.

Пак според данни на НСИ през 2024 г. най-бедният град в България не е бил Видин, а именно Смолян.

В същото време обаче Смолян е сред първенците по качествено образование, като нерядко дори изпреварва столицата по резултати от зрелостните изпити.

Първенец по образование

Препратка към неоспоримото лидерство на Смолян в образователно отношение прави и Михал Камбарев от "Продължаваме промяната".

"През 2025 година, на зрелостните изпити в България, област Смолян е на второ място след София-град по български език и литература. 5 пълни шестици. 68 отлични оценки. Среден резултат — 55,53 точки", цитира той последните данни след ДЗИ.

"През 2024 година Смолян отново е в челото по български език. При четвъртокласниците - над половината деца са с отлични оценки по български език. Почти половината - с отлични оценки по математика", продължава Камбрев.

Той уточнява, че през 2023 година Смолян отново се бори за първото място със София-град, следван от Пловдив и Варна.

"Проверих резултатите и назад - през 2022-ра, 2021-ва, 2020-та, чак до 2015 година. И се вижда нещо много ясно: Смолянска област е традиционно една от най-силните образователни области в България", категоричен е политикът.

Той заявява, че тези резултати са плод на огромен труд.

"На учителите. На директорите. На родителите. На децата. Не само в област Смолян. В цяла България. И извън нея - навсякъде, където има българско училище, български учител и българска буква. Знанието е сила", завършва политикът от Родопите.