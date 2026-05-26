Собственикът на Берое след изпадането: “Бяхме насилствено тласкани към ръба, във Втора лига ще бъде трудно“

Един от най-емблематичните български клубове Берое имаше много тежка съдба през настоящия сезон. Заралии имаха проблеми с лиценза, който им се дава от Лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Без него те щяха да изпаднат служебно от Първа лига. След като разрешиха въпроса с лиценза, те все пак не успяха да се спасят, като изпаднаха по каналния ред. Собственикът на Берое Ернан Бенато се обърна към феновете с дълга публикация в социалните мрежи.

Ернан Бенато: “Казваме ви това с ръка на сърцето“

Ето какво написа Ернан Бенато: “ Уважаемо Беройско семейство, този сезон беше труден - много труден. Това беше сезон, белязан от нашите собствени грешки, от постоянни промени, които ни засягаха дълбоко, и от външен натиск, далеч надхвърлящ спортните аспекти. Знаем, че има хора, които празнуват нашето изпадане — хора, които несъмнено се радват да ни гледат как страдаме. За тях няма да кажем нищо повече.

Днес искаме да говорим директно с Вас, тези, които страдате, измъчвате се, и до дъното на душата си се чувствате загубени и изоставени. С тези, които наистина обичате Берое и които днес усещате пълната тежест на пропадането. Казваме ви това с ръка на сърцето: да, направихме грешки. Но също така бяхме насилствено тласкани към ръба. А когато си избутан толкова близо до ръба е много трудно да не паднеш.

Още: Край! Един от най-емблематичните отбори изпадна от Първа лига

“Следващата година във Втора лига ще бъде трудна“

Въпреки това, тази болка не ни дефинира, тя ни учи. Този горчив сезон ни показа къде са нашите слабости, какви неща трябва да променим и какви ценности никога не трябва да губим. Днес, от тази болка се ражда силата да се преструктурира клубът; сериозно и отговорно да се планира бъдещето на Берое. Знаем, че следващата година във Втора лига ще бъде трудна.

Ще има препятствия, моменти на несигурност и високи изисквания. Но също така знаем, че не сме сами. Ще имаме нужда от всеки един от Вас: Вашата подкрепа, Вашата страст и Вашата вярност. Защото истинският Берое не се измерва само с лигата, в която играе, а със сърцата на своите хора.

Още: Революция под Аязмото: Берое с нов собственик и мащабни промени, за да остане в елита

“Това не е краят“

Ние вярваме силно. Това е дълбока вяра, че ще се върнем, и че ще бъдем много по-силни, по-обединени и с по-ясна визия. Това не е краят. Това е началото на нова глава в нашата история, когато гордо ще изградим отново това, което винаги сме били: гигант на българския футбол, определян от своята идентичност и борбен дух. Бъдете силни, Беройци! Заедно ще се върнем!“

Още: Кметът на Стара Загора се обърна към феновете на Берое: “Кажете кой да поеме клуба и да дава пари“