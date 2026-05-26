"Не сбогом, а довиждане": Левски с трогателно писмо до Георги Костадинов

Ръководството на Левски излезе с емоционално послание към капитана Георги Костадинов, който изигра последния мач в професионалната си кариера. От клуба отдадоха заслужено признание на халфа за приноса му към отбора, лидерските качества и отношението му към синята фланелка. Костадинов слага край на активната си кариера, но ще продължи да бъде част от Левски и занапред.

Бившият капитан ще остане на "Герена", където ще поеме ролята на спортен директор. Така той ще продължи да работи за развитието на клуба, но вече извън терена.

"В мача с ЦСКА 1948 последния си двубой със синия екип изигра капитанът на Левски Георги Костадинов. Жоро не е просто поредният футболист, той е лидер, капитан, фигура за подражание в съблекалнята, на терена и в живота.

Затова днес казваме не сбогом, а довиждане. Мъчно ни е, че губим капитана и футболиста Георги Костадинов, но се радваме да приветстваме лидера и директора Георги Костадинов.

Благодарим ти, Жоро, за всички емоции, за цялата отдаденост, за всичко, което даде на клуба. Пожелаваме ти успех в новото начинание и нямаме съмнение, че ще успееш да ни поведеш към още по-големи върхове", споделиха от клуба в социалните мрежи.

