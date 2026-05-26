Федерации срещу падането на ограниченията срещу руските гимнастици. Ще има ли реакция?

На 18 май 2026 г. Изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика обяви, че сваля всички ограничения за участие на руски и беларуски гимнастички в международни състезания. Няколко дни по-късно Европейската федерация по гимнастика обяви, че приема решението. До момента не са обявени мотивите за решението, след като такива имаше подробно обяснени през март 2022 г., когато заради войната в Украйна спортистите на страните агресори бяха спрени от участие в международни състезания.

Позицията на Украйна

В свое официално изявление Украинската федерация по гимнастика обяви, че "това решение не само противоречи на декларираните етични принципи на спорта, но и носи признаци на съществени законови противоречия с управляващите документи на самата Международна федерация. Според Устава на FIG/World Gymnastics Изпълнителният комитет е орган, чиято дейност трябва стриктно да съответства на основните цели на организацията и Олимпийската харта. Решение от този мащаб, което фундаментално променя сигурността и етичния пейзаж на световния спорт на фона на продължаващ междудържавен конфликт, попада извън изключителната компетентност на Изпълнителния комитет."

Извънреден конгрес

"Действайки в законовата рамка, Украинската федерация по гимнастика изисква незабавно свикване на извънреден конгрес на FIG/World Gymnastics. Въпросът за възстановяване на националните атрибути на държавата-агресор и нейния спътник трябва да бъде внесен за открита и солидарна дискусия между всички държави-членки, вместо да се решава на ниво изпълнителен орган.", се казва още в официалната позиция на Украинската федерация по гимнастика.

Дискриминация

Според украинската страна "решението на Изпълнителния комитет на FIG/World Gymnastics от 18.05.2026 създава условия за дълбока дискриминация срещу украинските гимнастички и украинския спорт като цяло. Уставът на FIG/World Gymnastics стриктно забранява всяка форма на дискриминация; настоящото решение обаче създава неравни, античовешки условия за конкуренция в полза на спортистите от държавата-агресор и нейния спътник.

В резултат на войната украинският народ търпи непоправими човешки загуби. Създаването на преференции за представителите на държавите, отговорни за тези загуби, представлява форма на пряка и непряка дискриминация срещу пострадалите от агресията."

Непоносим личен избор

"Решението на Изпълнителния комитет на FIG ефективно принуждава украинските гимнастички към непоносим личен избор. От една страна, техен професионален и патриотичен дълг е да представят страната си, да издигнат украинското знаме и да демонстрират силата на държавата си на международната сцена.

От друга страна, това предизвиква дълбок морален и етичен конфликт поради насилственото присъствие на същия подиум и платформа редом с представители на държавите-агресори, които ще се представят под държавните символи на режими, отговорни за смъртта на украинските граждани Подобен натиск е неприемлив в едно модерно хуманистично общество", се казва още в писмото.

"Украинската федерация по гимнастика е решена да действа решително, последователно и изключително в законовата рамка. Ще оспорим решението на Изпълнителния комитет на FIG/World Gymnastics като взето в превишаване на законовите правомощия, нарушаващо основните принципи на недискриминация и представляващо заплаха за етичната цялост. Призоваваме всички национални федерации, които спазват принципите на правовата държава, разпоредбите на FIG/World Gymnastics и ценността на човешкия живот, да подкрепят инициативата ни за свикване на извънреден конгрес.", завършва официалното съобщение.

Позицията на Швеция

От Шведската федерация по гимнастика официално заявиха: „Ние сме против приемането на Русия и Беларус. Позицията на Шведската федерация по гимнастика остава непроменена и твърда: ние сме против приемането на Русия и Беларус и ще изразяваме последователно подкрепата си за Украйна. Изразихме критичната си оценка и пред двата международни ръководни органа, когато беше взето решението да се позволи на гимнастици от тези две страни да се състезават само под неутрален флаг."

Настоящата европейска шампионка Таисия Онофрийчук.

Бойкот?

"В съответствие с международните препоръки на Шведската спортна федерация (Riksidrottsförbundet), нито отделни спортисти, нито федерации са призовани да бойкотират. Изключения са разрешени само за държави, подлежащи на задължителни санкции на ООН или ЕС, пряко засягащи спорта. В момента не сме в такава ситуация. Основната ни позиция обаче остава непроменена: руските и беларуските гимнастички не трябва да участват в състезания. Освен това Шведската федерация по гимнастика няма представители нито в Световната, нито в Европейската федерация по гимнастика." се казва още в изявлението на Шведската федерация по гимнастика.

Европейско първенство във Варна

На 27 май 2026 г. във Варна ще се проведе първото от големите състезания по художествена гимнастика - Европейското първенство. В него ще участват представители на водещите сили в спорта. Заявени са гимнастички и от Русия и Беларус.

