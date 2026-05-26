Левски влиза в битка с руснаци, турци и японци за наследника на Георги Костадинов

След шампионския сезон на Левски, в клуба ще се нуждаят от сериозно надграждане, ако искат не просто да запазят нивото си, а и да го подобрят. Особено с оглед на предстоящите предварителни квалификационни кръгове за влизане в основата фаза на шампионска лига. “Сините“ претърпяха сериозен удар в състава, след като капитанът Георги Костадинов обяви оттеглянето си от футбола. За да го замени, Левски е набелязал националът на Тунис Хусем Тка.

Хусем Тка може да замести Георги Костадинов

Левски ще гони класиране в европейските клубни турнири и за целта ще трябва да направи много силна лятна селекция. Явно “сините“ ще започнат с привличането на дефанзивен халф, за да запълнят дупката, която остава след отказването на Георги Костадинов. Хусем Тка няма да вземе капитанската лента, но чисто футболните му умения явно са привлекли вниманието на “Герена“. Той е футболист на вицешампиона на Тунис Есперанс, като през сезона записа 40 мача във всички турнири, вкара 3 гола и даде 1 асистенция.

Още: "Не сбогом, а довиждане": Левски с трогателно писмо до Георги Костадинов

Оценката на Тка е 1.2 милиона евро

Друго, което прави впечатление в статистиката на Тка е чистата му игра, като той си е изкарал само 5 жълти картона в 40-е срещи. Левски ще има сериозна конкуренция за подписа на тунизиеца. Агентите му вече са получили конкретни оферти от турски, руски и японски клубове. Хусем Тка има мачове с националната фланелка на Тунис, но не попадна в списъка с футболисти, които ще играят на Мондиал 2026. Според сайта “transfermarkt“ пазарната оценка на Тка е 1.2 милиона евро.

Още: Финансов скок на "Герена": Новият собственик на Левски готви революция в заплатите