В софийско село: Кран изпусна купола на 170-годишна църква-паметник на културата (ВИДЕО)

Неуспешен опит за демонтаж на купола на камбанарията на историческия храм "Св. Николай Мирликийски" в село Голема Раковица, община Елин Пелин, предизвика вълна от гняв и остро недоволство. За случая алармираха местни жители в социалните мрежи. На кадрите се вижда как огромната конструкция е издигната във въздуха с помощта на техника. Секунди след това куполът започва рязко да се накланя, губи стабилност и се срутва с гръм и трясък на земята, разбивайки се пред погледите на присъстващите.

Към момента от публикацията не става ясно какви точно са причините за предприетите действия и кой е наел работниците.

Случаят мигновено предизвика лавина от гневни коментари. Хората масово недоумяват как е възможно толкова грубо и непрофесионално отношение към историческо наследство.

Храм с велика история

Разрушената църква е на близо 170 години и има статут на паметник на културата с огромно историческо значение за региона. Храмът е бил опожарен до основи от турците по време на Априлското въстание, но впоследствие е издигнат наново от местното население. В него се съхраняват безценни реликви, сред които икони, които са дарени лично и подписани от руския княз Александър Дондуков-Корсаков.