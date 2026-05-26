Триумф във "Футболист на Футболистите": Ивайло Чочев дублира трона, Хулио Веласкес обра вотовете на колегите си

Проведе се 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите", която се организира всяка година в края на футболния сезон от Асоциацията на българските футболисти. Интересното за нея е, че право на вот имат всички играчи от efbet Лига и Mr Bit Втора лига, без значение дали са българи или чужденци. За номер едно сред футболистите тази година бе избран голмайсторът на Лудогорец Ивайло Чочев.

Какво отреди вотът на играчите в "Футболист на Футболистите" при младежите и треньорите?

Чочев има записани 57 официални мача за Лудогорец във всички турнири през сезона, в които реализира 20 гола и добави пет асистенции. Той печели приза на “Футболист на Футболистите” за втора поредна година. Негови подгласници в това издание на анкетата станаха спечелилите шампионската титла с отбора на Левски Евертон Бала и Кристиан Димитров.

При младите футболисти наградата отиде при Кристиян Балов от Славия, а негови подгласници са футболистите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов. В категорията "Треньор на сезона" призът бе присъден на наставника на Левски Хулио Веласкес, следван от Христо Янев и Душан Косич.

При жените най-високото отличие спечели Моника Балиова от Лудогорец, а за най-добър треньор беше избрана Диана Динева от Локомотив Стара Загора.

Церемонията по награждаването на всички победители е планирана за началото на сезон 2026/2027.

