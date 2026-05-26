Триумф във "Футболист на Футболистите": Ивайло Чочев дублира трона, Хулио Веласкес обра вотовете на колегите си

26 май 2026, 14:05 часа
Проведе се 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите", която се организира всяка година в края на футболния сезон от Асоциацията на българските футболисти. Интересното за нея е, че право на вот имат всички играчи от efbet Лига и Mr Bit Втора лига, без значение дали са българи или чужденци. За номер едно сред футболистите тази година бе избран голмайсторът на Лудогорец Ивайло Чочев.

Чочев има записани 57 официални мача за Лудогорец във всички турнири през сезона, в които реализира 20 гола и добави пет асистенции. Той печели приза на “Футболист на Футболистите” за втора поредна година. Негови подгласници в това издание на анкетата станаха спечелилите шампионската титла с отбора на Левски Евертон Бала и Кристиан Димитров.

Хулио Веласкес

При младите футболисти наградата отиде при Кристиян Балов от Славия, а негови подгласници са футболистите на ЦСКА Петко Панайотов и Теодор Иванов. В категорията "Треньор на сезона" призът бе присъден на наставника на Левски Хулио Веласкес, следван от Христо Янев и Душан Косич.

При жените най-високото отличие спечели Моника Балиова от Лудогорец, а за най-добър треньор беше избрана Диана Динева от Локомотив Стара Загора.

Церемонията по награждаването на всички победители е планирана за началото на сезон 2026/2027.

Жанина Колева
