Слави Трифонов иска отговори от Демерджиев и Радев за трагедията "Петрохан"

Лидерът на партия "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов излезе с отворено писмо до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. В него той настоява за пълна прозрачност и официални отговори от страна на МВР по повод тежкия инцидент, станал известен в публичното пространство като случая "Петрохан". Копие от писмото е изпратено и до премиера Румен Радев.

Въпроси без отговор

В позицията си Трифонов напомня на вътрешния министър, че е на поста от близо три седмици и е крайно време институциите да излязат с безапелационни заключения за трагедията, при която загинаха шестима души, сред които и дете.

"Има ужасно много въпроси, които още не са намерили своя отговор официално и безапелационно, така както могат да го направят само институциите в България. Какво точно се е случило вече би трябвало да е ясно на хората, които Вие ръководите. Крайно време е да стане ясно и на цялото българско общество", пише Трифонов в пост в профила си във Facebook.

Основен акцент в писмото му е съдбата на ключово доказателство от местопрестъплението. Той повдига въпроса за изгорялата камера от автомобила, която по първоначална информация в медиите беше изпратена за експертиза и възстановяване на данните в САЩ. "Изобщо не стана ясно дошли ли са резултатите от американските служби, има ли някаква яснота и въобще вижда ли се нещо на тази камера. Господин министър, крайно време е официално да дадете отговор на този въпрос и на много други въпроси, които касаят случая "Петрохан", настоява водещият.

Към момента от Министерството на вътрешните работи все още няма официален коментар или отговор на отправеното запитване.