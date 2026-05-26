Вучич покани Xiaomi за инвестиции в Сърбия

В изявление пред медиите след посещението си в Xiaomi, сръбският президент Александър Вучич заяви, че е поканил и компанията да разгледа Сърбия като една от потенциалните дестинации, ако започне да обмисля инвестиции в Европа. Той добави, че Xiaomi бавно навлиза в надпреварата с Tesla и се конкурира с тях. „Бил съм и във Фолксваген, но никога не съм виждал нещо подобно“, каза Вучич, предаде Радио и телевизия на Сърбия.

Надежда за китайски компании

Той надява, че поне някои от китайските компании, които е поканил да дойдат в Сърбия по време на посещението си в Китай, ще го направят, добавяйки, че това би подобрило всички капацитети в страната.

„Във всеки случай, това е наистина впечатляващо и се надявам, че благодарение на това, за което говори президентът Си, и благодарение на всичко останало, което Сърбия може да предложи, ще можем да привлечем поне някои от китайските компании, които поканихме и които искаме да видим в Сърбия, и по този начин да подобрим не само бизнес средата, но и всички наши капацитети, потенциали и възможности за бъдещето“, каза президентът.

Той добави, че вярва, че ЕС няма да го възрази срещу сътрудничеството с Китай, защото, както посочи, държавите-членки на ЕС отдавна си сътрудничат с тази страна.