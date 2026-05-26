Вучич имитира Радев с Шкодата: Не му трябват коли и пари, обича си стария автомобил

"Не ми трябват коли или пари“, каза сръбският президент Александър Вучич след посещение в компанията Xiaomi в Пекин, отговаряйки на журналистически въпрос да коментира твърденията на опозицията, че посещението му в Китай е „червен флаг“ за Брюксел и че е отишъл в Китай, за да си осигури нов спонсор за оцеляването си на власт, предаде Радио и Телевизия на Сърбия. Той добави, че има своя стара кола и че дори не знае как да шофира тези нови и че те са за по-млади и по-енергични хора.

„Що се отнася до червения флаг, те ни го развяха отдавна, инвестират много пари в Китай, работят с Китай, не мисля, че ще ми забранят да правя това, което са си позволили. Вярвам в принципността на Европейския съюз и в принципността на европейските лидери. Как биха могли да ме държат отговорен за това, което са си позволили? Не се притеснявам много за това", каза Вучич.

Не се бори за оцеляването си

Сръбският президент Вучич заяви, че не е пътувал до Китай, за да се бори за себе си и оцеляването си на власт, а за да се бори за Сърбия, за нейните граждани, както и за нови инвестиции.

„Дойдох тук, за да се боря за Сърбия и гражданите на Сърбия, да се боря за нови инвестиции.", каза Вучич.