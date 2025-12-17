Директорът на "Магазин за хората": Имаме бум на продажбите, не изпълняваме политически задачи

Нещата в държавното дружество "Магазин за хората" вървят по план. Нашата мисия е да подкрепим хората, продажбите от първите дни надхвърлиха нашите очаквания. Това заяви Николай Петров, изпълнителен директор на "Магазин за хората".

Според него "Магазин за хората" помага на хората, а той лично се надява, че инициативата ще съществува независимо от правителството.

Той отрече дружеството да изпълнява политически задачи.

"Амбицията ни за 2026 г. е да сме национално представени и да имаме над 500 точки за продажба. И най-важното е да имаме добра изградена логистична структура към средата на годината, за което започваме да работим веднага от началото на 2026 година", каза Николай Петров.

Силен интерес от доставчици, бум на продажбите

Дружеството забелязва повишен интерес от страна на евентуални партньори.

Към момента "Магазин за хората" има 11 доставчици, а след старта преди два дни вече са получени много предложения. "В началото беше трудно. Сега има сериозно количество и предложения, и вярвам, че ще се множат", заяви Петров.

Според него равносметката от първите два дни сочи, че клиентите на "Магазин за хората" са доволни.

"Ние сме с до 10% надценка и някои продукти са с по-ниски цени. Това се оцени доста високо от клиентите в малките населени места. Продажбите от първите дни надхвърлиха нашите очаквания. На места общите обороти на магазините са удвоени, което е изключителен успех. Проектът е постигнал своята цел и нашата задача е да го задържим", заяви той.

"Ние търсим да имаме цена, която да е съизмерима с веригите. Някои от производителите тази цена не ги устройва, а други ги устройва. При нас няма място за всички и не е необходимо. Ние търсим най-добрия баланс цена - качество", коментира още той пред БНР.

Експертът е категоричен, че ниската цена във държавната верига няма връзка с качеството на продуктите.

"От доклада на КЗК виждаме, че има продукти със 135% надценка по различните вериги, но това не променя качеството на продукта", посочи директорът на "Магазин за хората".

По отношение на това дали икономическата сметка на инициативата ще излезе, Петров коментира, че има изготвен бизнес план и той предвещава, че дружество да излезе на печалба. Петров обяви, че щандовете не плащат наем на обектите, в които са разположени, защото са техен доставчик.

Той отговори и на въпроса какво се случва с 10-те милиона.

"В началото на този месец имахме 99% от тези пари по нашата сметка, но те ще се използват като оборотен капитал. Те ще бъдат достатъчно, за да се постигне нашата амбиция", заяви Петров.