Учител от 138 СУ в защита на директора: Много добър човек е, правеше ни подаръци и тиймбилдинги

Директорът на столичното 138. СУ "Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов е добър човек, който винаги се е грижел за колектива. Такова мнение изказа учител от въпросното училище. Евтимов вчера беше освободен от длъжност и арестуван заради поставени скрити камери в тоалетните на сградата.

Според Красимира Мегданска, преподавател по математика, Евтимов винаги е бил учтив и уважителен.

"Той винаги се е грижел за нас като колектив. И на тиймбилдинги ни е водил, тържества ни е организирал, подаръци за всеки повод. Бил е изключително добър, нито веднъж не съм го видяла да повиши тон, да каже лоша дума за когото и да било", допълни тя.

"Може някой да се опитва да го злепостави"

На въпрос дали за нея информацията за скритите камери в тоалетните е нова, Мегданска потвърди и уточни, че лично е ползвала някои от въпросните санитарни помещения. "Не съм забелязала да има такива устройства, имаме колеги, които повече разбират от скрити камери, те също не са забелязали", заяви тя.

Учителката не пожела да даде предположение защо директорът е поставил такива устройства, тъй като според нея е важно първо да се изясни цялата истина.

"Аз искам да разберем истината - дали той наистина е извършителят на това действие. Според мен това нещо сам човек не може да го направи, най-малкото трябва да има съучастници. Искам да се разбере цялата истина, защото тук става въпрос за нещо много неприятно, толкова ученици има в това училище, на които ние трябва да защитим тяхната безопасност и сигурност", допълни педагогът пред БНТ.

Тя допусна и вариант някой да опитва да злепостави директора.

По отношение на информациите за напрежение между учителите и техния ръководител Мегданска не коментира, защото била отскоро в училището.

"Нямам информация да има уволнени учители, знам, че има освободени по собствено желание", заяви тя и допълни, че има обратни впечатления - как Евтимов е спирал учители да напуснат.

Скандалът

Евтимов е заподозрян в поставяне на камери в тоалетните, някои от които са били точно над писоарите. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви, че всички записи от камерите са отивали от компютъра на директора и директно в мобилния му телефон. От специален брифинг стана ясно още, че срещу Евтимов са повдигнати две обвинения – едното е за държане на специално техническо средство от длъжностно лице, а второто – за създаване на порнографски материали с непълнолетни. За тях той може да получи максимално 8 години затвор.

В последствие директорът на 138. СУЗИЕ беше освободен от длъжност. Новината съобщиха официално от Министерството на образованието и науката. Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на директора вече е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.

Вчера експерти от регионалното управление в столицата бяха на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са също така разговори с родители и с представители на обществения съвет.