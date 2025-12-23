Срам и насилие: 2/3 от децата в училище не използват тоалетните

Повечето деца в училище избягват да използват тоалетните и това е причина за много здравословни проблеми. Данните са от проучване на асоциация "Родители", като за проблема с тоалетните през годините непрекъснато алармират и медицинските специалисти.

2/3 от учениците заявяват, че не ходят до тоалетна, докато са в училище. Това е тревожна тенденция, която е налице от поне 10 години, когато е първото изследване на Национална мрежа за децата.

Основните причини са условията в санитарните помещения.

Здравословни проблеми

"Там, където те не са добре поддържани, там където няма топла вода, няма сапун, тоалетна хартия и не само... Има места, на които вратите на училищната тоалетна имат огромна пролука отдолу, всъщност те не крият нищо", коментира Мария Брестничка от Национална мрежа за децата.

Задържането пък е първият фактор, който обяснява повечето случаи в детската нефрология.

"Да ви кажа честно, всяко дете, което е тук, е в училищна възраст и съобщава за това, че няма редовна микция, че пропуска", заяви Доц. Галя Златанова, ръководител на Клиниката по детска нефрология и диализа в СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев".

"Оказва се, че един от най-големите стресове за децата в първи клас е не друго, а че те отиват и виждат една тоалетна, която е дупка в пода. Те никога в живота си не са виждали такава", допълва Брестничка.

Медиците отдавна предуприждават, че вредната практика води до здравословни проблеми при децата и особено до уроинфекции.

"Задържането на урина е абсолютно предразполагащ фактор към уроинфекции. Това е един от защитните механизми на пикочния мехур, изобщо на отделителната система да изхвърли бактериите", заяви доц. Галя Златанова.

Така задържането най-често води до уроинфекции, които ако станат хронични, се превръщат в проблеми с бъбречната функция и нуждата от хемодиализа.

Друга основна причина - насилието

Обясненията на децата защо не ходят до тоалетна в училище обикновено са сходни.

Според доц. Златанова децата се въздържат от посещение на тоалетните, защото им е неудобно, защото е пълно с деца или защото бързат между часовете.

В последните години обаче се наблюдава и друга доминираща причина, за която децата трудно говорят - насилието.

"Насилието в училищата много често се случва в тоалетните. Това не идва да рече, че трябва да сложим камера в тоалетните. Това идва да рече обаче, че не бива да разглеждаме тоалетните в училище като някакво абсолютно извънземно пространство, което изведнъж някой трябва да махне", коментира Мария Брестничка, цитирана от БНТ.

Според експертите и насилието, и конфликтите могат да бъдат сведени до минимум чрез повече обучания по въпросите на човешките отношения, социалните умения и емоционалното образование на децата.