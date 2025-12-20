Случаят с камерите в училищни тоалетни разпали нов сблъсък между ПП-ДБ и Пеевски

Случаят със задържания и след това пуснат под гаранция срещу 5000 лв. бивш директор на 138-мо средно училище "Проф. Васил Златарски" в София Александър Евтимов, поставил скрити камери в тоалетните на училището, разпали нов сблъсък на политическата сцена. Той е с главни герои "Продължаваме промяната" и "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Последният обвини ПП-ДБ, че Евтимов е назначен в мандата на "сглобката" при премиера Николай Денков и кмета на София Васил Терзиев.

Пеевски видя разпъване на "партиен чадър"

Според пресцентъра на "ДПС-Ново начало" той бил "явен активист и поддържник на партиите на Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов". Пеевски, който е обвиняван от ПП-ДБ, че има контрол над прокуратурата и съдебната система, заподозря, че именно това, че Евтимов е "активист", е "възможното обяснение за снизходителността на Софийския районен съд". На 19 декември Евтимов беше освободен срещу 5000 лева гаранция от СРС.

Още: Пеевски скочи на ПП-ДБ заради пуснатия под гаранция директор на 138-мо училище

Депутатът от "ДПС-Ново начало" е възмутен, че "се разпъва партиен чадър за извършител на деяние, което застрашава най-уязвимите и ценните за обществото - децата". И допълва, че заради това още в първите работни дни на Народното събрание след празниците "ДПС-Ново" начало ще внесе предложение за увеличаване на наказанията за "подобни отвратителни деяния" като създаването и разпространението на порнографско съдържание с малолетни и непълнолетни.

Снимка: Александър Евтимов, БГНЕС

ПП: И "компроматите" им станаха “компоти”

"Директорите на училища се избират в конкурси от комисии, доминирани от Регионалните управления на образованието (РУО). Кабинетът "Денков" не е сменял ръководителя на РУО София, назначен по времето на ГЕРБ", контрират от "Продължаваме промяната".

Още: 100% злонамерено действие: Експерт по киберсигурност за камерите в 138-мо училище

Директорът на 138-мо училище не е член на „Продължаваме Промяната“. "За първи път става и. д. директор на училище в Костинброд по покана на кмета от ГЕРБ. Оттам тръгва “кариерата” му като директор", категорични са от ПП.

"Тази атака е отчаяна предизборна кампания с лъжи на гърба на истински проблем, който обаче няма общо с управлението на ПП-ДБ. И трябва да се реши от сегашните управляващи, които са го създали", посочват от пресцентъра на "Продължаваме промяната".

Още: Камерите на мълчанието

Обвиненията срещу Евтимов

Срещу Александър Евтимов са повдигнати две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство от длъжностно лице, а второто - за създаване на порнографски материали с непълнолетни. За тях той може да получи максимално 8 години затвор. Евтимов беше освободен от длъжност.

На 19 декември родители се събраха пред входа на учебното заведение. Исканията им - повече информация и прозрачност по време на разследването. Те споделиха, че се притесняват, че може камерите все още да не се премахнати и че може и други да имат достъп до записите.

Още: Срещу парична гаранция: Пуснаха на свобода бившия директор на столичното 138-мо училище