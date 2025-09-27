Нова такса за детската градина - принципно съгласие на директори и образователния министър

Да има такса за детска градина и през лятото - това се оказа най-важната точка, по която директорите и образователният министър Красимир Вълчев имаха съгласие в Есенната академия на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, която се провежда от 26 до 28 септември в Боровец. В събитието взеха участие 700 директори и зам.-директори на училища. На срещата просветният министър Красимир Вълчев даде разяснения около промените в училищния закон, които чакат окончателно приемане в Народното събрание.

"Принципът на задължителност върви с принципа на безплатност на образованието. Но задължително е обучението през годината, през лятото не е. Има логика в това решение и аз бих подкрепил една такава мярка - по решение на общините през лятото детските градини да събират такси", заяви Вълчев. "Да не е по решение на общините, а задължително за всички", реагираха директорите, предаде в. "Сега".

Наказания и заплати

Отделно, имаше бурна дискусия за готвената законова промяна, според която занапред не общините, а директорите следва да налагат глоби на родителите, които не пускат децата си на училище. Това, обаче, не се хареса на директорите - директор от Пазарджик попита как те ще връчват глоби на родители, какво ще е юридическото основание. Негови колеги продължиха - глоби и санкции се налагат от местните власти и социалните служби, така е в Европа. Някои от тях откровено заявиха, че по Механизма за издирване и задържане на ученици в клас работят предимно те, а полицията и социалните нехаят. "Оставени сме сами в Механизма, нека не се лъжем", реагираха те. "Хем искате наказания, хем казвате, че налагането им е трудно. Вие няма да събирате глобите, само ще ги налагате. Аз повече разчитам на вас, събираемостта при кметовете е под 1%", отвърна Красимир Вълчев.

"Обещавам, че ще има увеличение на заплатите от 1 януари 2026 г. Обещавам, че няма да има съкращения в образователната система. Обещавам, че ще има промяна в наредбата за квалификациите на учителите и директорите за съхраняване на работните места" - това заяви ръководителят на Синдиката на българските учители, "вечната" Янка Такева към присъстващите директори и зам.-директори.

