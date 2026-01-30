Оставката на Румен Радев:

СУ признава матурите за почти всички специалности, разкрива "Педагогика и религия"

Софийският университет "Св. Климент Охридски" ще признава оценките от държавните зрелостни изпити като конкурсни за кандидатстване в 124 от общо 126 свои бакалавърски програми за учебната 2026/27 година.

Единствено кандидатстващите "Медицина" и "Фармация" задължително ще полагат изпити по биология и химия. Това реши Академичният съвет на висшето училище.

Кандидатстудентската кампания

Кандидатстудентският изпит по математика ще влиза в балообразуването основно за специалностите във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Стопанския факултет, а по физика - за специалностите във Физическия факултет.

С изпити по английски и немски език ще може да се кандидатства за специалности основно във Факултета по класически и нови филологии, Философския факултет и други.

За специалностите от Геолого-географския факултет и други факултети ще се проведе изпит по география.

Изпит-събеседване на специалностите „Изобразително изкуство“, „Графичен дизайн“, „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ и музикален инструмент/пеене ще има за Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Първата изпитна сесия ще се състои на 18, 19 и 26 април 2026 г., а втората - на 6, 7, 13, 14, 20 и 21 юни 2026 г.

Кандидатстудентските изпити ще са на следните дати:

  • математика - от 9:00 ч. на 18 април
  • химия - от 9:00 ч. на 19 април
  • физика - от 14:30 ч. на 19 април
  • биология - от 9:00 ч. на 26 април
  • математика - от 9:00 ч. на 6 юни
  • английски език - от 9:00 ч. на 7 юни
  • физика - от 14:30 ч. на 7 юни
  • събеседване за специалностите „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“ - от 9:00 ч. на 13 юни
  • география - от 14:30 ч. на 13 юни
  • химия - от 9:00 ч. на 14 юни
  • немски език - от 9:00 ч. на 20 юни
  • музикален инструмент/пеене - от 10:00 ч. на 20 юни
  • биология - от 9:00 ч. на 21 юни
  • събеседване за специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ - от 9:00 ч. на 21 юни

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия ще се осъществява само по електронен път и започва в от 8:30 ч. на 4 март. Крайният срок е в 17:00 ч. на 31 март за първата кандидатстудентска сесия и в 17:00 ч. на 1 юни за втората кандидатстудентска сесия, предаде БТА.

Кандидат-студентите ще имат възможност да се регистрират за класиране в срок от 8:30 ч. на 12 юни до 17:00 ч. на 2 юли. Процедурата по регистриране за класирането и подаването на документи за класиране ще се извършва онлайн.

На 9 юли 2026 г. ще бъдат обявени резултатите от първия етап на класирането на кандидат-студентите. Резултатите от втория и окончателен етап на класирането ще бъдат оповестени на 21 юли.

Нови специалности

Най-големият университет у нас разкриват и 2 две нови специалности.

Едната е "Начална училищна педагогика и религия", която ще бъде част от специалностите във Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Другата нова специалност е "Методика на чуждоезиковото обучение - корейски език", която ще се преподава във филиала на Висшето учебно заведение в Бургас.

