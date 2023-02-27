С "петаче", късмет и много футболни познания: Потребител удари над 5 хиляди коефициент!

Футболен запалянко се доказа като истински познавач на футболната игра, след като направи майсторски залог с едва пет лева, който му донесе печалба, умножена по над 5000 коефициент. За целта той позна развитието на 15 срещи.

Най-високият хванат коефициент на efbet, който е познал фенът, е 3,35 - на краен резултат в полза на Майорка. Ето и другите му сбъднати предположения:

Как се хваща над 5000 коефициент?

1. Осасуна - Реал Мадрид, Краен резултат - Реал Мадрид 1.76

2. Интер - Удинезе, Краен резултат - Интер 1.47

3. Монца - Милан, Краен резултат - Милан 2.30

4. Майорка - Виляреал, Краен резултат - Майорка 3.35

5. Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен, Краен резултат - Айнтрахт Франкфурт 👉🏻 1.60

6. Страсбург - Анже, Краен резултат - Страсбург 1.96

7. Фейенорд - АЗ Алкмаар, Краен резултат - Фейенорд 1.96

8. Порто - Рио Аве, Краен резултат - Порто 1.20

9. Алианца - Онсе Депортиво Де Ахуачапан, Краен резултат - Алианца 1.48

10. Фк Велез Мостар - Нк Посусйе, Краен резултат - Фк Велез Мостар 1.67

11. Ксд Хелажу Мк - Малакатеко, Краен резултат - Ксд Хелажу Мк 1.86

12. Чробри Глогов - Чойнице, Краен резултат - Чробри Глогов 2.20

13. Скра Честохова - Лкс Лодз, Краен резултат - Лкс Лодз 1.75

14. Хайдук Сплит - Горица, Краен резултат - Хайдук Сплит 1.43

15. Вараждин - Динамо Загреб, Краен резултат - Динамо Загреб 1.55

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