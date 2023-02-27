С "петаче", късмет и много футболни познания: Потребител удари над 5 хиляди коефициент!
Най-високият хванат коефициент на efbet, който е познал фенът, е 3,35 - на краен резултат в полза на Майорка. Ето и другите му сбъднати предположения:
Как се хваща над 5000 коефициент?
1. Осасуна - Реал Мадрид, Краен резултат - Реал Мадрид 1.76
2. Интер - Удинезе, Краен резултат - Интер 1.47
3. Монца - Милан, Краен резултат - Милан 2.30
4. Майорка - Виляреал, Краен резултат - Майорка 3.35
5. Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен, Краен резултат - Айнтрахт Франкфурт 👉🏻 1.60
6. Страсбург - Анже, Краен резултат - Страсбург 1.96
7. Фейенорд - АЗ Алкмаар, Краен резултат - Фейенорд 1.96
8. Порто - Рио Аве, Краен резултат - Порто 1.20
9. Алианца - Онсе Депортиво Де Ахуачапан, Краен резултат - Алианца 1.48
10. Фк Велез Мостар - Нк Посусйе, Краен резултат - Фк Велез Мостар 1.67
11. Ксд Хелажу Мк - Малакатеко, Краен резултат - Ксд Хелажу Мк 1.86
12. Чробри Глогов - Чойнице, Краен резултат - Чробри Глогов 2.20
13. Скра Честохова - Лкс Лодз, Краен резултат - Лкс Лодз 1.75
14. Хайдук Сплит - Горица, Краен резултат - Хайдук Сплит 1.43
15. Вараждин - Динамо Загреб, Краен резултат - Динамо Загреб 1.55
От efbet припомнят, че участието в хазартни игри крие риск от развиване на зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична в "Разумно залагане“ на efbet.com и в сайта на НАП.
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Редактор:
Кристиян Иванов
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