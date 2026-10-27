Скръбна вест! Почина легендарен български ръководител, създал поколения шампиони

Българското таекуондо загуби една от личностите с ключов принос за развитието на спорта у нас. Почина Валентин Трънски, който ръководи Българската федерация по таекуондо в продължение на 15 години и оставя трайна следа както в управлението на спорта, така и в подготовката на следващите поколения състезатели. Трънски е роден през 1951 година, а начело на федерацията застава през 1995 г. и остава на поста до 2010 г.

Валентин Трънски остави незаличима следа в историята на българския спорт

Важна част от наследството на Валентин Трънски е свързана с Ботевград. През 1992 година по негова идея в града е създаден клуб "Сунг-Ри", който впоследствие се превръща в школа за поколения състезатели. Клубът има значение за развитието на местното таекуондо и за изграждането на спортисти, които продължават пътя си към националния отбор и международната сцена. През 2017 година Българската федерация по таекуондо го отличава за цялостния му принос към развитието на спорта. Признанието е оценка за дългогодишната му работа и усилията му за утвърждаването на таекуондото у нас.

Валентин Трънски е баща на Пламен Трънски, който също има значим принос към българското таекуондо. Като треньор той е работил с националния отбор на България и е подготвял редица състезатели с успехи на международно ниво. Сред имената, свързани с неговата работа, са Владимир Далаклиев, спечелил бронзов медал от световното първенство през 2017 година, европейската шампионка Калина Бояджиева и Денис Димитров, световен вицешампион при кадетите.

Поклонението пред Валентин Трънски ще се състои на 28 октомври 2026 година от 12:00 часа в Ритуалната зала на гробищния парк в Ботевград.