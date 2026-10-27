Есенните изненади в столичните молове

Има един момент всяка година, в който градът сменя темпото. Вечерите стават по-кратки, сутрешното кафе се пие с яке, а плановете за уикенда все по-често започват с въпроса „Къде да отидем, ако завали?“. Тогава столичните молове се превръщат в естествено продължение на градския живот: място за среща, филм, кафе, пазаруване или приятен следобед.

Тази есен има особено много поводи да ги посетим. В няколко търговски центъра в София отвориха нови пространства, познати места вече изглеждат различно, а сезонът носи нови технологии, вкусове и повече поводи за излизане.

Кино с повече комфорт

Есента е сезонът на киното. Големите премиери, дъждовните вечери и желанието да прекараме два часа далеч от телефона правят киносалона едно от най-предпочитаните места за излизане.

В Serdika Center Кино Арена представя Arena DELUXE: пет бутикови зали, модерна лазерна прожекция и кожени моторизирани реклайнери с регулируема позиция. За любителите на киното тези детайли имат значение. По-удобното място и по-качествената прожекция правят преживяването по-пълно, особено при дългите филми.

В петък и събота вечер най-търсените прожекции се запълват бързо, затова е добре да резервирате билети предварително.

Нов адрес за технологии в Mall of Sofia

Любителите на технологиите вече имат още едно място в града. На 17 октомври iSTYLE откри десетия си магазин в България в Mall of Sofia. Освен продуктите на Apple, в магазина има консултации, техническа поддръжка и други полезни услуги. Новото пространство предлага и възможност за тестване на устройства, както и свободно достъпни обучения и уъркшопи.

Обновеният IQOS бутик

Сред обновените пространства в Paradise Center е IQOS бутикът, чиято промяна трудно остава незабелязана, особено заради струпването на посетители и дългите опашки пред него. Пространството вече следва новата концепция на марката. Интериорът е по-отворен и съвременен, с отделни зони, в които посетителите могат да разгледат продуктите и да получат консултация.

Обновяването е част от по-широка промяна на бутиците на марката в столицата. Концепцията вече беше представена в бутика на бул. „Витоша“, а Paradise е следващата стъпка.

Любимото кафе с обновена визия

Пак там Starbucks отвори отново след кратка пауза, с обновена визия и есенните си вкусове. Заведението е на ниво 0 и работи всеки ден от 08:00 до 22:00 ч., така че е удобно място както за сутрешно кафе преди работа, така и за вечерна среща след кино.

Освен ароматното кафе от 100% арабика, там можете да изберете кафе на зърна за вкъщи, както и оригинални чаши и термочаши, някои от които с колекционерска стойност. Ако искате ранен подарък за празниците, това е лесно решение. А за мнозина първата сезонна напитка е малкият ритуал, с който есента официално започва.

Новият сезон в града

Есента винаги носи желание за малка промяна. При някои тя започва с ново устройство, при други с вечер на кино или с първата топла напитка за сезона. Столичните молове вече са влезли в този ритъм с нови места и обновени пространства, които дават повод за излизане дори в най-дъждовните дни.

Независимо дали ще изберете филм, кафе или пазаруване, тази есен има какво ново да откриете на познатите места в София.