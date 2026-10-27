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Йотова не прие интервю в CNN: Страх от неудобни въпроси? (ВИДЕО)

27 октомври 2026, 9:37 часа 564 прочитания 0 коментара
Снимка: Президентство
Йотова не прие интервю в CNN: Страх от неудобни въпроси? (ВИДЕО)

Класиралите се за балотаж на президентските избори Илияна Йотова и Андрей Гюров бяха поканени на интервю от CNN, на Йотова отклони поканата. Това обявиха от самата медия след включването на Гюров.

"Ние, разбира се, поканихме и българския президент Илияна Йотова да се включи в предаването, за да обсъдим нейните виждания по отношение на изборната надпревара. Тя обаче не беше на разположение да се присъедини към нас", уточни водещата Пола Нютон.

Липсата на Йотова направи силно впечатление и породи спекулации защо не е пожелала да се появи в международен ефир.

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Страх и проблем с английския

"Йотова избяга не само от дебат с Гюров, тя избяга и от CNN", написа блогърът Татяна Кристи, която заподозря, че причината е в нежеланието на Йотова да отговаря на "неудобни въпроси в среда, която не може да контролира".

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"Йотова страхливо избяга от покана за интервю в CNN. CNN, която бе така добра да покани и Гюров, и Йотова, като двамата кандидати за президент. Гюров прие, представи се прекрасно, на прекрасен английски език, отсрами България и показа едно цивилизовано и съвременно лице на България. Йотова избяга. Явно я е страх да се появи в неконтролирана медийна среда и да трябва да отговаря на въпроси, които тя не е предвидила", заяви Кристи.

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Тя допусна, че Йотова е отклонила поканата, защото не знае английски език. "Нито един журналист не я попита в кампанията знае ли английски. Това е легитимен въпрос. Защото държавният глава трябва да може да комуникира със света по някакъв начин и комуникацията не винаги е само официална. Тя е и в кулоари, в договорки, в неформални срещи. И ние трябва да знаем може ли Йотова да комуникира на международния език - английския", коментира Кристи.

"Йотова не е отишла, не само защото я е страх и не знае английски, а защото не иска да попада в среда, в която може да бъде компроментирана", завърши Татяна Кристи.

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Илияна Йотова CNN Андрей Гюров президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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