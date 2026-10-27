Мир в Украйна, мир в Черно море: Тръмп отстъпва на Путин, Путин не отстъпва за нищо (ОБЗОР - ВИДЕО)

Многото приказки за нови преговори между Украйна, Русия и САЩ за търсене на мир в най-разрушителната война в Европа от Втората световна война насам си остават засега просто медиен шум. Защото именно през медиите постоянно се появяват сигнали, че специално Путинова Русия няма никакво намерение да търси мир без да постави Украйна твърдо в своята сфера на влияние за дълго време напред – ОЩЕ: "Това окуражава Путин": Сенатор от партията на Тръмп го предупреждава да не отстъпва пред Кремъл

Поредният сигнал – пред руската информационна агенция "Интерфакс" зам.-външният министър на Русия Александър Алимов каза, че не вижда възможност да се съживи зърнената сделка, благодарение на която доста време безопасно се изнасяха зърно, пшеница и зърнени култури през Черно море. "Получените предложения (за безопасно търговско корабоплаване в Черно море) се разглеждат. В диалог сме с всички държави, включително Турция. И не само с Турция - обсъждаме този въпрос с различни държави, но засега не виждам перспективи за съживяване на зърнената сделка", каза Алимов. Той отбеляза, че възстановяването на зърнената сделка се обсъжда в ООН и има желаещи да я съживят в един или друг формат, но Москва не е доволна от това. Според него, зърнената сделка сключена между Русия, ООН и Украйна, е провал – защото износът на руски торове и селскостопански продукти не се изпълнил по плана на сделката, личи от думите му пред "Интерфакс".

Черноморската зърнена инициатива (зърнената сделка) е споразумение, сключено през юли 2022 г. между Турция, Русия, ООН и Украйна (с посредничеството на ООН). То позволи на Украйна да изнася зърно през Черно море по време на военни операции, като същевременно улесни износа на руски селскостопански продукти и торове. Русия се оттегли от инициативата през 2023 г., защото Западът пречел на износа на нейните стоки, а Украйна използвала Черно море за доставки на оръжия. Преди 2026 година обаче Украйна ефективно осигуряваше добри условия за търговско корабоплаване в Черно море с морските си дронове – но сега руснаците напреднаха с тези технологии и увеличиха мащаба на производството на всякакви видове далекобойни дронове, така че разширяват и периметъра на операциите си.

Тръмп отстъпва и дава на Путин, Путин настъпва и нищо не дава

Руските петролни рафинерии са увеличили производството на дизел и то ударно, сочат цитирани от Reuters данни. През втората половина на октомври производството на дизел в Русия се е увеличило до близо 180 000 тона на ден, в сравнение със 160 000 тона през първата половина на октомври. През септември средно на ден Русия е произвеждала по 175 000 тона дизел. Вътрешното потребление през октомври пада до около 140 000 тона на ден т.е. „свободни“ остават 40 000 тона дневно или над 1 000 000 тона общо за сегашния октомврийски по-плодовит период, а Тръмп договори 300 000 тона руски дизел за американския пазар през октомври, около 3/5 от потреблението за 1 ден в САЩ. А Украйна не е атакувала руски петролни рафинерии от 10 дни.

Междувременно, Демократичната партия поиска от големите американски банки и пристанищните власти да запазят документи и кореспонденция, свързани с евентуален внос на руски дизел. Ако партията си възвърне контрола над поне една камара на Конгреса след изборите на 3 ноември, разследването на сделката ще бъде приоритет, пише Axios. Демократите смятат, че споразумението нарушава законовата забрана за внос на руски петролни продукти, въведена през 2022 година и помага на Путин да намери още пари, за да продължи войната си срещу Украйна. Писма от Демократичната партия са изпратени до JPMorgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley, както и до пристанищните власти на Хюстън, Бомонт, Корпус Кристи и Ню Йорк-Ню Джърси. Демократите настояват за потвърждение, че документите са запазени, и за разкриване на информация за всякакви потенциални или приключени транзакции.

На този фон буквално комично звучат изказвания на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и на началника му Доналд Тръмп – изказвания пред техни поддръжници за петрола и горивата. Ванс се съгласи, че инфлацията в САЩ била невиждана от 50 години, обаче попита спомнят ли си хората 2022 година и руската инвазия в Украйна. Тогава цените на горивата скочили много повече от сега. "Цените на горивата се покачват рязко всеки път, когато някой тенекиен диктатор реши да избухне", обобщи Ванс и предизвика доста подигравки в социалните мрежи кого има предвид всъщност – Путин или Тръмп. Самият Ванс обаче се изясни - администрацията на Джо Байдън, предшественика на Доналд Тръмп, затворила много рафинерии, намалила рязко капацитета на САЩ да преработва петрол и оставила Съединените щати "по-зависими отвсякога от тенекиени диктатори в Близкия изток":

JD Vance: Remember in 2022, when Russia invaded Ukraine and gas prices skyrocketed? Gas prices skyrocket every time some tin-pot dictator decides to throw a tantrum. https://t.co/YY96S8JTWZ — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

JD Vance: The Biden administration left us more reliant than ever on tin-pot dictators in the Middle East. https://t.co/NpY2XSmlmd — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Но пък Тръмп успокои – той очаквал цената на петрола да скочи много повече, след като нападнал Иран, обаче трябвало да нападне: аргументът пак е, че Иран не можел да има ядрено оръжие. Американският президент каза и, че имало малко примирие с Иран, а той никога не го харесвал, оказало се загуба на време:

Trump on Iran: I thought the price of oil was going to go much, much higher, and I was fully prepared to do it. We really had no choice. https://t.co/5p7asnXd7Q — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Trump on Iran: We did a little ceasefire, which I never liked very much. I considered it a waste of time. The ceasefire was just a waste of time. https://t.co/qNbi30xKv3 — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

В дневния обзор на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, се набляга как "Яндекс" е преместила три свои суперкомпютура (Ляпунов, Галушкин и Червоненкис), защото компанията се страхува, че украинските далекобойни дронове ще ги посетят. Информацията за операцията е на руския бизнес ежедневник "Комерсант", който добавя, че руското военно министерство има план как да защитава такива активи – те ще бъдат описвани в три категории и е предвидено да има укрепления, системи за електронно заглушаване и ПВО.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Добра новина за военните действия в Украйна има – военните министерства и на Украйна, и на Русия официално обявиха спиране на огъня в района на Олешки, на източния бряг на река Днепър. Спирането на огъня е за да се извърши хуманитарна операция – доставка на храна, вода, други необходими неща, както и евакуация. Украйна счита, че в самия Олешки има до 2000 души, а в района на града – около 6000.

💔 Ghost town: Footage reveals the devastation in Russian-occupied Oleshky Burned-out vehicles along the roads, destroyed buildings, and deserted streets. This is what Oleshky, a Ukrainian town in the Kherson region under Russian occupation since 2022, looks like today. Archive drone footage released by Ukraine's 34th Separate Marine Brigade "Borysfen" in September reveals the scale of the destruction. A temporary ceasefire is set to begin here on October 29, following an agreement between Ukraine and Russia brokered by Melania Trump. The pause is intended to allow humanitarian aid deliveries and the evacuation of civilians. According to estimates, between 1,700 and 2,000 people remain in the town, most of them elderly. — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2026

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 26 октомври е имало 196 бойни сблъсъка спрямо 177 на 25 октомври. Руснаците са хвърлили 247 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 33 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2518 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 70 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9679 FPV дрона, което е с около 380 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

26 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб за последните 24 часа в Покровското направление. Още 22 са отчетени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но нито една атака няма в Краматорското направление. Z-каналът "Рибар" твърди, че основните боеве сега са в северната част на Константиновка. 15 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. Забавното е, че друг Z-канал в лицето на "Два майора" пише в дневния си обзор за нови боеве в Мала Токмачка – село, което армията на Владимир Путин не може да превземе пета година и за което боевете продължават по-дълго от боевете за Картаген и Ленинград. По-малко са атаките на север, от Славянското направление нагоре – все едноцифрен брой атаки. Но има данни, че в Лиманското направление идват руски подкрепления, специално оператори на дронове, за да опитат да спрат украинските части, които пробиха на изток от Лиман – става въпрос за 50-та руска бригада „Варяг“ като подкрепление.

A Ukrainian MiG-29 crew used two AASM-250 HAMMER bombs to strike a concentration of Russian forces, with both munitions hitting their targets. #Ukraine https://t.co/F1ueH7Mr8t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 26, 2026

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла балистични ракети "Искандер-М"/С-400 и 280 далекобойни дрона, 69 от които с реактивни двигатели, по цели в Украйна. Основната цел беше Киев – украинските ВВС нарочно не съобщават колко на брой руски балистични ракети са изстреляни. Украинският президент Володимир Зеленски обаче каза, че руснаците са изстреляли 16 балистични ракети. Свалени са 2 руски балистични ракети, както и 255 дрона, от които 56 са с реактивни двигатели. Удари от преминали през украинската ПВО руски ракети и дронове обаче е имало на 25 места в Украйна. Иначе Украйна нанесе пореден масиран удар в окупирания от руснаците Луганск, в района на село Хрустално, като изглежда е уцелен голям руски склад за боеприпаси. Руското военно министерство информира за 222 свалени далекобойни украински дрона над руска територия тази нощ - ОЩЕ: Поредната руска ракетна атака срещу Киев: Жертвите и щетите дотук (ВИДЕО)

In Vinnytsia, a UAV struck the "Epicentre" shopping centre. https://t.co/ONBbx5mm56 — WarTranslated (@wartranslated) October 26, 2026

Consequences of a massive drone attack are being recorded in the occupied Luhansk region. https://t.co/U60z0ZUhs3 — WarTranslated (@wartranslated) October 26, 2026