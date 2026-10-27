"Не е за показване преди балотажа": Обвинения, че Радев нарушава закона като крие бюджета за след изборите

Премиерът Румен Радев обяви, че "Бюджет 2027" ще бъде представен другата седмица и разгневи опозицията, експерти и икономисти, които считат, че ако бюджетът бъде представен след изборите, Радев би нарушил закона.

Според съпредседателя на "Да, България" и заместник-председател на парламентарната група на "Демократична България" Божидар Божанов управляващите планират да нарушат закона, "за да опитат да спасят загубата на Йотова".

"Премиерът днес казал, че ще скрият бюджета до изборите. Но законът казва, че бюджет трябва да бъде внесен до 31-ви октомври. Вероятно го крият, защото вътре ще има още разочароващи неща, които няма да мотивират хората да гласуват. Радев се опитва панически да спаси кампанията на Йотова, която явно се кандидатира за вицепрезидент на министър-председателя. Но няма да успее, защото доверието в правителството пада стремглаво", категоричен е Божанов.

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"И колкото и да си фантазират сглобки и тролове и да създават фалшиви дилеми между "война и мир", плашенето няма да им донесе успех", добави той.

"Бюджетът им е ужасяващ"

Това е най-наглото правителство в Европа! Категорично! Ето и безпощаден пример! По закон трябва да е внесло в парламента Закона за държавния бюджет до 31 октомври (чл. 79, ал. 4). Вчера Радев обяви, че няма да го внесат!!! Изпратиха го на Европейската комисия на 15 октомври. Оттогава го крият от българските граждани. Крият! В цяла Европа редът е обратен. Първо в парламента, а после в Еврокомисията. Всички европейски парламенти ги разгледаха! Първо се уважават собствените граждани и данъкоплатци. Тези ни унижават, дискриминират и обиждат! За прогресистите законът е за другите. Не е за тях. Врата в полето. За прогресистите ние сме крепостни селяни, от които само да събират данъци, осигуровки, акцизи и да ги мачкат", написа гневен пост политологът и бивш началник на кабинета на Румен Радев, Калоян Методиев.

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"Това минава всякакви граници. Бюджетът им е ужасяващ, щом го крият и нарушават така брутално закона и политическите правила. Правят го, за да не ядосат обществото, което ще "изригне" срещу кандидата им Йотова на втория тур като види прогресистката социално-икономическа реалност. Призовавам за тотален обществен натиск срещу кабинета да го публикува и да го вкара в законовия срок в парламента. Не сте богопомазани! Не сте над народа! Спазете закона!", призова той.

"Според Закона за публичните финанси законопроектът за държавния бюджет трябва да бъде внесен от Министерския съвет в Народното събрание преди 31 октомври на текущата година. Румен Радев обаче няма да спази закона и ще го внесе по-късно. Ами, отговорът на въпроса "защо?" не е с повишена трудност. Очевидно в ПБ има голямо притеснение "достойнствата" на техния бюджет да не сгромолясат окончателно президентската кандидатура на г-жа Йотова", написа от своя страна Жозефина Иванова.

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"Каква може да е причината Радев да крие бюджета, с което да наруши закона? Не е за показване преди балотажа. Няма друга причина", лаконичен бе депутатът от "Демократична България" Владислав Панев.