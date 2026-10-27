"Вече платихме с 45 години за това, че една партия се беше объркала с държавата": Гняв с "институциите не са партийна собственост"

Представете си утре да отворите сайта на НАП и между указанията за данъчните декларации да ви обясняват за кого да гласувате. Така в общественото пространство беше коментиран ходът на властта правителствената пресслужба да отрази изказване на премиера Румен Радев по отношение на изборните резултати от президентския вот и това, което предстои на балотажа.

Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев, сезира Централната избирателна комисия (ЦИК) за нарушения на Изборния кодекс. От формацията настояват за спешно произнасяне заради предизборна агитация в полза на Илияна Йотова, разпространена чрез официалните информационни канали на Министерския съвет.

"Може би се налага да обясним някои неща на хората, които от сутрин до вечер ни разказват за "аматьорите" в политиката и за позорните „сглобки“. Все хора с огромен опит, високи претенции към държавността и, както се оказва, доста свободно разбиране за нея", написа Кремена Кунева, политик и съосновател на фондация "За доброто".

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"МС не е част от личния предизборен реквизит на Радев"

"ПЪРВО. България вече е плащала с 45 години от историята си за това, че една партия се беше объркала с държавата. Казваше се комунистически режим, а ръководната роля на БКП беше записана дори в Конституцията на Народна република България. Днес, ако сте забравили, Конституцията е друга. Министерският съвет е орган на изпълнителната власт, не предизборен щаб, а държавата не е собственост на партията, която временно управлява. БКП междувременно се преименува на БСП, но това не променя най-важния урок от онези 45 години: властта над държавата не означава право на собственост върху нея", коментира Кунева.

"ВТОРО. По времето на БКП гражданите издържаха държавата, а партията се разпореждаше с ресурсите ѝ като със свои. Днес администрацията на Министерския съвет се финансира от всички данъкоплатци, независимо за кого гласуват. Междувременно сменихме политическия режим, приехме нова Конституция и въведохме законови ограничения за използването на публичния ресурс в предизборни кампании. Явно обаче някои административни навици се оказват по-устойчиви от конституционните промени. Данъците не са членски внос в управляващата партия, а правителственият пресцентър не е редакцията на „Работническо дело“. Ок?", попита тя.

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Тя даде няколко примера. "Представете си утре да отворите сайта на НАП и между указанията за данъчните декларации да ви обясняват за кого да гласувате. Или да получите съобщение от НЗОК, че освен здравноосигурителните ви права е важно да упражните и избирателните си, за предпочитане в полза на кандидата, харесван от шефчето на същата тази каса. Може и МВР да започне да изпраща предизборни послания заедно с информацията за ел.фишове, примерно. А защо не и Министерството на образованието да пусне едно бързо съобщение в Школо. "До всички родители, гласувайте за Йотова". Как е? Добре ли е? Ама ползвайте ги тия канали, бре", написа иронично Кунева.

Тя призна, че Румен Радев има пълното право да подкрепя Илияна Йотова. "Може да агитира за нея от личния си профил, от партийната трибуна, може и плакат да си сложи над леглото. Но Министерският съвет не е част от личния му предизборен реквизит, колкото и удобно да е да разполагаш с цял правителствен пресцентър. Разбира се, след толкова години във властта човек може да започне да бърка служебното с личното. На това поне сме се нагледали. Знаем и докъде води. Да видим сега дали и в ЦИК са аматьори", заяви още Кунева.

"Девизът на тази власт явно е "нито един гаф да не остане ненадграден"", беше лаконична образователният експерт Ирина Манушева.

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"Онова сутринта беше шокиращо с наглостта и глупостта си. Това вечерта е … да кажем смешно. Предупреждавам тези, които не са ходили в казармата - не очаквайте твърде много. Хуморът никога не е бил силната страна на офицерите, камо ли на подофицерите", написа и политикът Радан Кънев.

"Предизборен щаб с бюджет от данъкоплатеца"

"Държавните институции не са партийна собственост, а държавната комуникация не е предизборна кампания", заяви изборният експерт Стоил Цицелков, според който държавата все повече прилича на предизборен щаб с бюджет от данъкоплатеца.

"Още през юни „Прогресивна България“ предложи да върне транспорта от НСО за президентската администрация. После обиколки, церемонии, лентички. Държавни дела, разбира се. Предизборната полза е случайна. Ръководството на Народното събрание няма работа в предизборните щабове на независими кандидати. Между институцията, партията и кампанията трябва да има ясна граница. Страницата на Министерския съвет също не е предизборна листовка. Институциите служат и на гражданите, които не харесват управляващите. Колкото и да им е неприятно", написа още Цицелков.

"Татарчев признаваше над себе си само Господ. Гешев не харесваше разделението на властите. Днес явно се очаква властите да са разделени само по адрес. Та как ще се избират членове на Висшия съдебен съвет? По почтеност и независимост или с вечния кадрови въпрос: „Наш човек ли е?“ Остава и съдебната власт да чака указания от същата централа. Държавата не ви е бащиния. Конституцията важи и за вас", добави той.

"Бясна съм", обяви и Силвия Рашкова, инструктор по свободно гмуркане и многократен национален рекордьор на България. Тя заяви, че ще подаде жалба в ЦИК. "Наглостта премина всякакви граници!", категорична бе Рашкова.