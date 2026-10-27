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"Виновни са си политици": Политолози прогнозират ниска активност и тежък балотаж

27 октомври 2026, 8:44 часа 921 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
"Виновни са си политици": Политолози прогнозират ниска активност и тежък балотаж

Следващата неделя едва ли ще се случи нещо, за което ще се пише в историческия летопис. Причината е мобилизацията и ясните знаци, че разломът между така наречения политически елит и огромна част от избирателите става все по-голям. Това прогнозира политологът Страхил Делийски в ефира на Нова телевизия. Колегата му Иво Инджов бе още по-категоричен, че предстоящият вот ще отбележи антирекорд. "Този балотаж ще бъде с най-ниската избирателна активност в историята на президентските избори", смята той. По думите ми за това са си виновни политиците, които участват във вота.

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Двамата аналитици сблъскаха оценките си за това кой от кандидатите има по-големи шансове да мобилизира вота и какви ще бъдат последиците от втория тур. Според Инджов кандидатската двойка Илияна Йотова – Даниел Вълчев разполага с по-широк потенциал да разшири подкрепата си, макар че тя не е хомогенна.

"Много хора ще предпочетат да излязат да гласуват в тяхна подкрепа. Макар че там не може да се говори за единен електорат. Това са различни групи и прослойки, подкрепили досегашното управление с различна мотивация", посочи той.

Според него евентуална загуба за Йотова би поставила правителството под сериозен политически натиск. Основен фактор ще бъде и това доколко самият Румен Радев ще се ангажира в кампанията, след като вече призова за подкрепа.

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Страхил Делийски постави акцент върху важна разлика, която щабовете трябва да управляват – разграничението между партийните лидери и реалното поведение на гражданите пред урните.

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"Има съществена разлика между това, което наричаме политическа подкрепа, и електоралната такава. Политическата подкрепа идва по линия на ценности и позиции на равнището на елита. Електоралната обаче е свързана със способността да изградиш връзка с самите избиратели. Ти можеш да имаш твърда подкрепа от партиите, но да нямаш гласове от хората – и обратното", обясни той.

Според политолозите именно способността на кандидатите да прекрачат партийните централи и да медиират пряко с хората ще реши крайния изход от втория тур.

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Илияна Йотова балотаж Андрей Гюров президентски избори 2026
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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