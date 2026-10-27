Перспективите за руски пробив все по-минимални: Войната на изтощение се провали

Перспективите за пробив на руските сили на бойното поле намаляват, тъй като украинските укрепления с всеки изминал месец се разрастват. Това сочат данни, показани от френския OSINT изследовател Клемент Молин. Новата карта сочи настоящите линии на укрепления, както и периодите на строителството им.

В жълто са обозначени укрепленията, построени преди 2024 г. - някои от тях са превзети от руснаците, но сега служат като пречка за собственото им придвижване. В оранжево са укрепления, построени през 2025 г. - те вече се строят в съответствие с новата доктрина за изграждане на укрепления. Руснаците все още не са достигнали повечето от тези линии. А в червено са новите укрепления, построени през 2026 г.

Молин пише, че след непрестанни укрепителни дейности през последните години, това лято украинската армия значително е забавила изграждането на укрепления в източните и южните райони – факт, който може да се обясни с постигнатите успехи в различни направления и високата степен на готовност на украинските сили.

Още: Мир в Украйна, мир в Черно море: Тръмп отстъпва на Путин, Путин не отстъпва за нищо (ОБЗОР - ВИДЕО)

През последните седмици се строи при Павлоград, Изюм, Харков, Чернигов и Киев. В близост до фронтовата линия Украйна продължава да усилва и загражденията с бодлива и режеща тел. Такива заграждения се поставят както в градовете, така и около тях или край ключови пътища. Те са от голямо значение за увеличаване на загубите на противника, тъй като представляват противопехотни препятствия.

Les chances d'une percée russe 🇷🇺 en Ukraine 🇺🇦 s'amoindrissent d'année en année avec le renforcement des fortifications ukrainiennes. 🟡Fortifications de 2014-2024 (principalement 2024), combats en cours, un certain nombre est situé derrière les lignes russes et complique les déplacements 🟠Fortifications de 2025 (nouvelle doctrine), ligne pas encore atteinte 🔴Fortifications de 2026 Après un travail de fortification non-stop ces dernières années, l'armée ukrainienne a grandement ralenti la préparation de fortifications dans l'est et le sud cet été, ce qui s'explique par les succès dans différentes directions et le bon état de préparation ukrainien. Travaux en cours ces dernières semaines : Pavlohrad, Izioum, Kharkiv, Tchernihiv et Kyiv. Plus proche du front, l'Ukraine continue de renforcer les obstacles anti-infanterie, en particulier les barbelés et fils de fer. Cette carte est assez intéressante pour voir les priorités chaque année, les nœuds logistiques importants et les zones les plus défendues. Rappelons un point : côté russe, il n'y a pas de lignes d'obstacles similaires.

Молин също така обръща внимание на това, че от руска страна - там, където руснаците са успели да окупират земи - липсват подобни линии от заграждения.

Изследователят пише и друго - неуспехите на украинските сили през 2024 и 2025 г. се дължаха на редица фактори, сред които лоша координация между подразделенията, липса на укрепления и огромния човешки ресурс, с който разполагаше Русия. Но оттогава повечето от тези проблеми са решени.

"Сценарият за "война на изтощение", при който руските териториални придобивки постепенно щяха да нарастват до пълния колапс на Украйна, не се реализира. Напротив – Русия напредва все по-бавно, а загубите ѝ непрекъснато растат", пише той. И посочва: "Всеки път, когато някой твърди, че Русия със сигурност печели войната, покажете му тази карта и попитайте защо "втората най-мощна армия в света" среща толкова сериозни затруднения в Донбас, докато губи все повече хора."

Още: ООН: Руските удари срещу енергийния сектор на Украйна представляват военни престъпления

3 years ago, Russia 🇷🇺 launched the Avdiivka offensive that slowly turned into the 3rd Donbas 🇺🇦 battle of the full-scale war 3 years later, the Russian offensive is still ongoing, at a much slower pace than before. 2026 was a very difficult year, and Russia failed to keep up the advance pace it had in 2024 and 2025, even suffering from 2 counterattacks in Komar and Lyman. If the Russian offensive on the Donbas was initially centered on the southern and western direction, it moved north, with the main battle ongoing near Dobropilla. You can easily follow the chain of towns from Kurakhove, Pokrovsk and all the way to Barvinkove, behind the Donbas fortress that Russia is attacking. At the same time, Russian advance on the Donetsk-Zaporizhzhia highway was stopped, while the one further south was slowed down. 🟥Russian control before 2024 🔴Territory taken in 2024 🟠Territory taken in 2025 🟡Territory taken in 2026 Big ⬜️ line : Donbas administrative border Small ◽️line : main roads What the map tells us : -> Setbacks in 2024 and 2025 were due to multiple factors, including bad unit coordination, absence of fortifications, and a high number of Russian human resources. Since then, most of the issues have been resolved. -> The "attritional war" narrative that should witness a slow increase of Russian gains until Ukrainian collapse didn't happen. On the contrary, Russia is advancing slower and slower, and Russian losses are increasing. Every time someone is saying Russia is definitely winning the war, show them this map and ask why the "2nd most powerful army in the world" is struggling that much in Donbas while losing more and more men.