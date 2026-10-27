Войната в Иран:

Перспективите за руски пробив все по-минимални: Войната на изтощение се провали

27 октомври 2026, 10:56 часа 797 прочитания 0 коментара
Снимка: Х
Перспективите за руски пробив все по-минимални: Войната на изтощение се провали

Перспективите за пробив на руските сили на бойното поле намаляват, тъй като украинските укрепления с всеки изминал месец се разрастват. Това сочат данни, показани от френския OSINT изследовател Клемент Молин. Новата карта сочи настоящите линии на укрепления, както и периодите на строителството им.

В жълто са обозначени укрепленията, построени преди 2024 г. - някои от тях са превзети от руснаците, но сега служат като пречка за собственото им придвижване. В оранжево са укрепления, построени през 2025 г. - те вече се строят в съответствие с новата доктрина за изграждане на укрепления. Руснаците все още не са достигнали повечето от тези линии. А в червено са новите укрепления, построени през 2026 г.

Молин пише, че след непрестанни укрепителни дейности през последните години, това лято украинската армия значително е забавила изграждането на укрепления в източните и южните райони – факт, който може да се обясни с постигнатите успехи в различни направления и високата степен на готовност на украинските сили. 

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През последните седмици се строи при Павлоград, Изюм, Харков, Чернигов и Киев. В близост до фронтовата линия Украйна продължава да усилва и загражденията с бодлива и режеща тел. Такива заграждения се поставят както в градовете, така и около тях или край ключови пътища. Те са от голямо значение за увеличаване на загубите на противника, тъй като представляват противопехотни препятствия.

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Молин също така обръща внимание на това, че от руска страна - там, където руснаците са успели да окупират земи - липсват подобни линии от заграждения.

Изследователят пише и друго - неуспехите на украинските сили през 2024 и 2025 г. се дължаха на редица фактори, сред които лоша координация между подразделенията, липса на укрепления и огромния човешки ресурс, с който разполагаше Русия. Но оттогава повечето от тези проблеми са решени.

"Сценарият за "война на изтощение", при който руските териториални придобивки постепенно щяха да нарастват до пълния колапс на Украйна, не се реализира. Напротив – Русия напредва все по-бавно, а загубите ѝ непрекъснато растат", пише той. И посочва: "Всеки път, когато някой твърди, че Русия със сигурност печели войната, покажете му тази карта и попитайте защо "втората най-мощна армия в света" среща толкова сериозни затруднения в Донбас, докато губи все повече хора."

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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